В министерстве образования рассказали, как изменится ЦТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр – Sputnik. В этом году ЦТ несколько изменится, об этом рассказал начальник главного управления образования Министерства образования Сергей Касперович.

Он заверил, что тесты в полном объеме будут соответствовать учебной программе. Однако при этом часть А сократится, а вот часть B - увеличится.

"Постепенно происходит у нас планомерное сокращение части А (это современные тренды в мире в части подходов оценки знаний), что снижает вероятность угадывания и влияние угадывания на общий результат, и увеличение части В", – заявил Сергей Касперович.

В этом году абитуриентов ждет и некоторое сокращение тестов - по 11 из 15 предметам. Так, на 12 заданий сократится тест по иностранному языку – с 60 заданий до 48.

На 6 заданий станут короче тесты по биологии, химии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (с 50 до 44 вопросов).

Без изменений останутся тесты по русскому и белорусскому языкам (40 заданий), а также по физике и математике (32 вопроса).

Но Сергей Касперович еще раз подчеркнул, что количество заданий в части А уменьшится, в части В – станет побольше. Но большой проблемы Министерство образования в этом не видит.

"Для серьезно относящегося к тесту абитуриента, который не забежал просто посмотреть на тест и что-то там угадать "авось пройдет", собственно говоря, структура теста – совершенно не значимый момент. Если ведется должным образом подготовка... то часть А или часть В не важна. Нужно получить готовый ответ, а потом его вписать либо выбрать правильный вариант из имеющихся. Для нормального абитуриента это должно работать именно так", – уверен Касперович.

Он добавил, что все делается для того, чтобы создать условия для продуктивной работы над тестом и, самое главное, объективной и справедливой оценки.

В начале апреля Минобразование опубликовало график ЦТ в 2021 году – первое тестирование намечено на 16 июня.

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