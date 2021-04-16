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В министерстве образования рассказали, как изменится ЦТ
16.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр – Sputnik. В этом году ЦТ несколько изменится, об этом рассказал начальник главного управления образования Министерства образования Сергей Касперович.
Он заверил, что тесты в полном объеме будут соответствовать учебной программе. Однако при этом часть А сократится, а вот часть B - увеличится.
"Постепенно происходит у нас планомерное сокращение части А (это современные тренды в мире в части подходов оценки знаний), что снижает вероятность угадывания и влияние угадывания на общий результат, и увеличение части В", – заявил Сергей Касперович.
В этом году абитуриентов ждет и некоторое сокращение тестов - по 11 из 15 предметам. Так, на 12 заданий сократится тест по иностранному языку – с 60 заданий до 48.
На 6 заданий станут короче тесты по биологии, химии, географии, обществоведению, истории Беларуси, всемирной истории (с 50 до 44 вопросов).
Без изменений останутся тесты по русскому и белорусскому языкам (40 заданий), а также по физике и математике (32 вопроса).
Но Сергей Касперович еще раз подчеркнул, что количество заданий в части А уменьшится, в части В – станет побольше. Но большой проблемы Министерство образования в этом не видит.
"Для серьезно относящегося к тесту абитуриента, который не забежал просто посмотреть на тест и что-то там угадать "авось пройдет", собственно говоря, структура теста – совершенно не значимый момент. Если ведется должным образом подготовка... то часть А или часть В не важна. Нужно получить готовый ответ, а потом его вписать либо выбрать правильный вариант из имеющихся. Для нормального абитуриента это должно работать именно так", – уверен Касперович.
Он добавил, что все делается для того, чтобы создать условия для продуктивной работы над тестом и, самое главное, объективной и справедливой оценки.
В начале апреля Минобразование опубликовало график ЦТ в 2021 году – первое тестирование намечено на 16 июня.
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Тесты в полном объеме будут соответствовать учебной программе, однако при этом часть А сократится, а вот часть B – увеличится.
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