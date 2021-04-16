Источник материала: Sputnik Беларусь

Китай и Южная Корея крайне негативно отреагировали на планы японского правительства сбросить в океан воду с АЭС "Фукусима-1", разрушительной катастрофе на которой в прошлом месяце исполнилось ровно десять лет. Пекин назвал данное решение безответственным, а Сеул – неприемлемым.

Пока используемая для охлаждения ядерных реакторов вода хранится в специальных резервуарах на территории аварийной станции. На данный момент ее накопилось около 1,25 миллиона тонн. При имеющихся темпах хранилища будут заполнены к концу следующего года.

Очевидно, что именно последним обстоятельством обусловлено решение произвести сброс в 2023 году.

Собираемая жидкость очищена от значительной части радиоактивных элементов, таких как стронций, дейтерий и другие. Но в ней остается тритий.

Власти страны заверяют, что будут контролировать безопасность процедуры. Жидкость будет разбавляться водой до безопасных концентраций вредных веществ и соответствия международным стандартам.

В отличие от китайцев и корейцев, Соединенные Штаты с пониманием отнеслись к планам Японии. Госдепартамент назвал принятое решение взвешенным, прозрачным и соответствующим общепринятым стандартам ядерной безопасности. Аналогичную позицию заняло и МАГАТЭ.

Подобная разноголосица неудивительна. Идеологические и политические аспекты уже давно играют важнейшую роль в атомной энергетике, и "Фукусима" тут исключением не является.

Ситуация вокруг японской АЭС интересна, скорее, тем, что там накладываются друг на друга сразу множество политических обстоятельств самого разного уровня и происхождения.

Например, дружно негативная реакция Пекина и Сеула на грядущий сброс явно связана с очень сложными – причем исторически – отношениями обеих столиц с Токио. И тут не играет роли, что Южная Корея, как и Япония, является ключевым союзником Соединенных Штатов в регионе, а Китай противостоит всем троим на политическом и даже военно-политическом поле.

При этом нет сомнений, что, если аналогичную операцию была бы вынуждена произвести Россия (или тот же Китай), вой о планируемом русскими убийстве экологии планеты стоял бы на весь мир. Однако принадлежность Японии к западному блоку снимает для нее эту проблему на глобальном уровне – а недовольством соседей можно и пренебречь.

Разумеется, свою роль играет и одобрение МАГАТЭ, чья поддержка, безусловно, усиливает позицию японских властей.

Беда в том, что быстро идущая деградация самых влиятельных международных организаций косвенно бьет и по репутации атомного агентства.

За последние годы в центре скандалов, вскрывавших их явную политическую ангажированность, оказывались такие столпы мировой системы, как ООН, ВТО, ВОЗ, МОК и многие другие. А в отдельных случаях – тут, конечно, стоит особо вспомнить ОЗХО с ее позицией по "химическим атакам" в Сирии и ВАДА – речь уже может идти о готовности к прямым фальсификациям и подлогам.

В результате данные процессы бьют и по доверию к МАГАТЭ, хотя за организацией и не числится подобных дискредитирующих историй, – просто потому, что на глазах рушится авторитет всей системы международных организаций, которые обеспечивали стабильность мира в последние десятилетия.

Но даже если довериться мнению профессионалов, настаивающих на безопасности для здоровья людей и окружающей среды будущей операции по сбросу воды с "Фукусимы", остается еще один ключевой фактор: человеческий. И, весьма вероятно, именно он вызывает особую тревогу в Китае и Южной Корее.

Полтора года назад японский суд оправдал обвиненных в халатности трех высокопоставленных сотрудников энергетической компании TEPCO, которая является оператором АЭС. Решение суда, что председатель совета директоров и пара бывших вице-президентов не могли предвидеть столь разрушительного цунами и предотвратить аварию, было ожидаемым, поскольку к тому моменту ответственность за произошедшее уже фактически была возложена на природный катаклизм.

Под коврик были заметены все прочие версии, в частности парламентское расследование, обнародованное летом 2012 года и возложившее вину за катастрофу на TEPCO и государственные структуры. Вскрывшиеся тогда факты поражают воображение проявленным японскими атомщиками и властями уровнем непрофессионализма, халатности и очковтирательства – причем не только до катастрофы, но и в ходе ликвидации ее последствий. Например, японские журналисты выяснили, что уже после аварии сотрудники АЭС принуждались руководством скрывать данные об истинном уровне радиации с помощью покрытия персональных дозиметров защитным свинцовым экраном.

Эксперты отмечали, что подобному положению дел способствовали особенности национального менталитета, в частности чинопочитание (и, как следствие, недопустимость возражения начальству) плюс запредельная значимость в японской культуре сохранения лица любой ценой. Проблемы проще старательно игнорировать и полировать хорошими отчетами в надежде, что все само собой рассосется, чем вскрывать их, обрушивая позор на собственную голову.

Вероятно, это еще одна причина, заставляющая Китай и Южную Корею скептически относиться к гарантиям безопасности японских властей и их заверениям, что все будет происходить под контролем МАГАТЭ и в соответствии с самыми жесткими международными стандартами.

Все это можно было сказать про АЭС "Фукусима-1" и до катастрофы.

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Оригинал материала читайте на РИА Новости