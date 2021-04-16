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Гендиректор "Белавиа" объяснил, почему авиабилеты в Москву такие дорогие

16.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Гендиректор "Белавиа" объяснил, почему авиабилеты в Москву такие дорогие
О нынешней стоимости авиабилетов, заполняемости самолетов и перспективах изменения ситуации генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец высказался в эфире гостелеканала ОНТ
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Был период из-за пандемии, допустим, Азербайджан в течение долгого времени не разрешал привозить пассажиров в Баку. Но разрешал вывозить. Поэтому туда самолет летел пустой, обратно летел ― все места были заняты, понятно, что стоимость билетов для тех, кто летел из Баку в Минск, была грубо говоря "умножить на два", ― прокомментировал Чергинец.

По его словам, большинство стран, куда белорусы  выполняют рейсы, не ограничивают их количество, там вводятся иные ограничения ― ПЦР-тесты, изоляция и так далее. Что касается российского направления, ситуация обстоит иначе, "нас ограничивают по количеству", рассказал гендиректор авиакомпании.

"Это сейчас пять рейсов в неделю в Москву. Или всего девять в неделю. Один в Санкт-Петербург, один в Казань, один в Нижний Новгород и один в Калининград. Крайне мало. Самолеты стоят самые большие. Больше уже самолетов нет по размерности. Люди стоят ― им надо вылететь", ― сказал Чергинец.

Глава авиакомпании отметил, что в самом начале восстановления сообщения с Россией, когда был всего один рейс в неделю в Москву, "если бы мы продавали весь этот самолет по цене бизнес-класса, стояла бы еще очередь". Кстати, в период с ноября 2020 по январь 2021 года на рейсах российского "Аэрофлота" при покупке билетов в Минск и обратно стоимость достигала 24925 российских рублей (847.92 бел.руб.)

© Photo : Facebook / Николай Чергинец
Флот "Белавиа" пополнился еще одним самолетом

"Мы хотели бы вот это количество ― 150 рейсов в неделю ― восстановить,  но нам не разрешают иностранные государства", сообщил Чергинец. Он также добавил, что белорусская сторона "со дня на день" ожидает соглашения с РФ, которое может изменить ситуацию с перелетами и стоимостью билетов.  

"Белорусская сторона в лице главы государства, правительства, премьер-министра, министра транспорта, вице-премьера, который отвечает за транспорт, на всех уровнях министерства здравоохранения, они тоже в этом процессе участвуют, на всех уровнях эта работа ведется, наше посольство в Москве. Посольство России тоже у меня периодически спрашивает, есть ли какие-то новости. Все хотят, а решения пока нету. Чуть-чуть оно улучшилось, потому что начинали с одного рейса в неделю. Сейчас их 9. Но это ужасно мало", ― резюмировал Чергинец.

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Теги: Минск
 
 
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Если до пандемии только на московском направлении белорусская и российские авиакомпании выполняли 20 рейсов в день, то сейчас их всего 10 в неделю, а стоимость...
 
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