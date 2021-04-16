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Минобр рассказал, сколько абитуриентов примут вузы в 2021 году
16.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр - Sputnik. В вузы в этом году запланировано принять 54,9 тысячи абитуриентов, из них на бюджет - 27,8 тысячи, об этом сообщили в министерстве образования.
План приема на бюджет в 2021 году несколько выше, чем в прошлом - на 1%.
А вот на платное получение высшего образования в этом году планируют принять меньше абитуриентов, чем в прошлом - 27,1 тысячи человек.
Прием документов будет вестись более чем в 50 вузах.
Ранее министр образования Игорь Карпенко
Последует
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Абитуриентов будут ждать более чем в 50 вузах, количество мест на бюджетном обучении в этом году станет больше.
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