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Минобр рассказал, сколько абитуриентов примут вузы в 2021 году

16.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. В вузы в этом году запланировано принять 54,9 тысячи абитуриентов, из них на бюджет - 27,8 тысячи, об этом сообщили в министерстве образования.

План приема на бюджет в 2021 году несколько выше, чем в прошлом - на 1%.

А вот на платное получение высшего образования в этом году планируют принять меньше абитуриентов, чем в прошлом - 27,1 тысячи человек.

Прием документов будет вестись более чем в 50 вузах.

Ранее министр образования Игорь Карпенко сообщал, что увеличены цифры приема на специальности технико-технологического, химико-биологического направления и некоторые другие. По его мнению, цифры приема в этом году оптимальные, "они создадут определенную конкурсную ситуацию для того, чтобы отобрать лучших на специальности".

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Абитуриентов будут ждать более чем в 50 вузах, количество мест на бюджетном обучении в этом году станет больше.
 
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