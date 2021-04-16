Минобр рассказал, сколько абитуриентов примут вузы в 2021 году

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. В вузы в этом году запланировано принять 54,9 тысячи абитуриентов, из них на бюджет - 27,8 тысячи, об этом сообщили в министерстве образования.

План приема на бюджет в 2021 году несколько выше, чем в прошлом - на 1%.

А вот на платное получение высшего образования в этом году планируют принять меньше абитуриентов, чем в прошлом - 27,1 тысячи человек.

Прием документов будет вестись более чем в 50 вузах.

Ранее министр образования Игорь Карпенко сообщал , что увеличены цифры приема на специальности технико-технологического, химико-биологического направления и некоторые другие. По его мнению, цифры приема в этом году оптимальные, "они создадут определенную конкурсную ситуацию для того, чтобы отобрать лучших на специальности".

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