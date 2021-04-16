Пора возвращаться: за что Вашингтону нужно объясняться с талибами - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Байден ранее заявил, что американским военным "пора возвращаться домой". Намерения вывести войска вызвали возмущение жителей Афганистана.

"Если они хотят уйти, они должны завершить мирный процесс с талибами*, а затем они должны покинуть Афганистан, иначе боевые действия в стране усилятся, поэтому прежде, чем они уйдут, они должны закончить войну с талибами", - считает житель Джалалабада Рохулла Хисарак.

Постепенный вывод войск хотят начать уже с 1 мая, а к осени Афганистан должны покинуть 2,5 тысячи американских военных. Согласно договоренностям, заключенным экс-президентом Дональдом Трампом с талибами, американцы должны были покинуть Афганистан еще до 1 мая, однако в эти сроки было тяжело уложиться.

"Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным. Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Вместе с американскими военными Афганистан покинут и польские солдаты, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что польские военные находятся в этой стране около 20 лет.

* - террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира