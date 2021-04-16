ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пора возвращаться: за что Вашингтону нужно объясняться с талибами - видео

16.04.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Байден ранее заявил, что американским военным "пора возвращаться домой". Намерения вывести войска вызвали возмущение жителей Афганистана.

"Если они хотят уйти, они должны завершить мирный процесс с талибами*, а затем они должны покинуть Афганистан, иначе боевые действия в стране усилятся, поэтому прежде, чем они уйдут, они должны закончить войну с талибами", - считает житель Джалалабада Рохулла Хисарак.

Постепенный вывод войск хотят начать уже с 1 мая, а к осени Афганистан должны покинуть 2,5 тысячи американских военных. Согласно договоренностям, заключенным экс-президентом Дональдом Трампом с талибами, американцы должны были покинуть Афганистан еще до 1 мая, однако в эти сроки было тяжело уложиться.

"Мы бы не хотели, чтобы сценарий дальнейшего развития событий в Афганистане был военным. Теперь американским коллегам надо будет объясняться с движением талибов, с которым они подписали соглашение. Договоры должны выполняться", - заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

Вместе с американскими военными Афганистан покинут и польские солдаты, об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Он отметил, что польские военные находятся в этой стране около 20 лет.

 

* - террористическая организация, запрещенная в России и других странах мира

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент США Джо Байден решил вывести американские войска из Афганистана, что вызвало недовольство местных жителей. За что теперь американцам придется...
 
Новости дня
Новости разные
 
Парню, ударившему милицейское авто, дали три года колонии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by