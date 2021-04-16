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У российской фигуристки разошлось платье на командном чемпионате мира

16.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла, пишет sport-express.

Во время проката у Синициной даже разошлось платье — разъехалась молния на левом боку. Однако фигуристы продолжили выступление. В правилах ISU есть пункты о снижении оценки за излишнюю откровенность костюма и падение его элементов на лед — но, судя по протоколам, россияне избежали санкций.


Фото: twitter.com/Lublinec931

После соревнований по танцам Россия лидирует в зачете командного чемпионата мира. У нее 73 балла, у США — 66, у Японии — 60.

 
 
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Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла.
 
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