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У российской фигуристки разошлось платье на командном чемпионате мира
Источник материала: Tut.by
Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла,
Во время проката у Синициной даже разошлось платье — разъехалась молния на левом боку. Однако фигуристы продолжили выступление. В правилах ISU есть пункты о снижении оценки за излишнюю откровенность костюма и падение его элементов на лед — но, судя по протоколам, россияне избежали санкций.
После соревнований по танцам Россия лидирует в зачете командного чемпионата мира. У нее 73 балла, у США — 66, у Японии — 60.
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Российская танцевальная пара Виктория Синицина/Никита Кацалапов выиграла произвольную программу на командном чемпионате мира в Осаке, набрав 130,15 балла.
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