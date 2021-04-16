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Хозяйке не понравилось, что коты смотрят телевизор лежа на диване. Вот что было дальше

16.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Герои ролика, которым мы хотим с вами поделиться, явно большие фанаты программ о птицах на ТВ. Судя по видео, опубликованному в Instagram пользователем dontstopmeowing, они любят смотреть их лежа на кровати. Вот только это не всегда нравится хозяйке котов: она в очередной раз зашла в комнату и попыталась отобрать пульт у питомцев. То, что случилось дальше, заслуживает отдельного внимания.

 
 
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Это всего лишь шоу о птицах, а вот что будет, если попытаться отобрать пульт у котов, которые смотрят программу о сметанке или рыбе?
 
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