Хозяйке не понравилось, что коты смотрят телевизор лежа на диване. Вот что было дальше

Источник материала: Tut.by

Герои ролика, которым мы хотим с вами поделиться, явно большие фанаты программ о птицах на ТВ. Судя по видео, опубликованному в Instagram пользователем dontstopmeowing, они любят смотреть их лежа на кровати. Вот только это не всегда нравится хозяйке котов: она в очередной раз зашла в комнату и попыталась отобрать пульт у питомцев. То, что случилось дальше, заслуживает отдельного внимания.