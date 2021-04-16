По цене мобильного интернета Беларусь оказалась на 13 месте из 230 стран

Источник материала: Tut.by

Британский ресурс Cable опубликовал исследование с ценами мобильного интернета в 230 странах — в работе приводятся значения по государствам как с самым доступным, так и самым дорогим доступом в Сеть. Беларусь — на 13 строчке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Josh Felise / Unsplash

Если верить исследованию, средняя цена 1 ГБ мобильных данных в Беларуси составляет 0,43 доллара (минимальная — 0,02 доллара, а максимальная — 16,62 доллара). Для сравнения: в Украине 1 ГБ данных в среднем оценивается в 0,75 доллара (31 место), в России — в 0,29 доллара (6 место), в Польше — в 0,64 доллара (26 место), в Литве — в 1,38 доллара (75 место), в Латвии — в 3,49 доллара (159 место).

Топ-10 стран с самой низкой средней ценой за 1 ГБ:

Израиль — 0,05 доллара Кыргызстан — 0,15 доллара Фиджи — 0,29 доллара Италия — 0,27 доллара Судан — 0,27 доллара Российская Федерация — 0,29 доллара Молдова — 0,32 доллара Бангладеш — 0,34 доллара Шри-Ланка — 0,38 доллара Чили — 0,39 доллара

Крупные западные страны, напротив, отличаются достаточно дорогими тарифами. Так, США — 154 место (3,33 доллара), Канада — 190 место (5,72 доллара), Германия — 155 место (3,38 доллара), Норвегия — 191 место (5,81 доллара). Самый дорогой тариф мобильного обнаружили в Греции, где 1 ГБ будет стоить пользователю максимум в 768,87 доллара, а средняя стоимость гигабайта в этой стране — 8,16 доллара.