Футболисты в Северной Ирландии опять удивили. На сей раз автоголом с 30 метров

Источник материала: Tut.by

В чемпионате Северной Ирландии невероятные голы можно увидеть в каждом туре, и все — при участии «Гленторана». В 30-м туре нападающий клуба забил в ворота «Данганнона» головой с центра поля , а три дня спустя в матче с «Колрейном» полузащитник соперника Джош Карсон отправил мяч в собственные ворота с 30 метров, пишет eurosport.

Гол Карсона на 77-й минуте помог «Гленторану» избежать поражения. Карсон пошел в грубый подкат и сыграл в мяч, который полетел точно в ворота. Голкипер «Колрейна» не ожидал подвоха и упустил момент удара.

«Гленторан» и «Колрейн» сыграли вничью со счетом 2:2. Команды находятся в лидирующей группе чемпионата Северной Ирландии. «Колрейн» идет вторым, а «Гленторан» — третьим.