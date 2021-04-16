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Футболисты в Северной Ирландии опять удивили. На сей раз автоголом с 30 метров
Источник материала: Tut.by
В чемпионате Северной Ирландии невероятные голы можно увидеть в каждом туре, и все — при участии «Гленторана». В 30-м туре нападающий клуба забил в ворота «Данганнона»
Гол Карсона на 77-й минуте помог «Гленторану» избежать поражения. Карсон пошел в грубый подкат и сыграл в мяч, который полетел точно в ворота. Голкипер «Колрейна» не ожидал подвоха и упустил момент удара.
«Гленторан» и «Колрейн» сыграли вничью со счетом 2:2. Команды находятся в лидирующей группе чемпионата Северной Ирландии. «Колрейн» идет вторым, а «Гленторан» — третьим.
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Североирландский футбольный клуб «Гленторан» - магнит для непостижимых уму голов.
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