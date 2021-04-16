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Исчадие ада. Видео, где чихуахуа отбивается от шприца, в TikTok посмотрели почти 5 млн раз

16.04.2021 12:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Завораживающая реакция собаки на шприц в руке у хозяина попала на видео. Ролик опубликовал в TikTok пользователь lesyapindyura. Маленький короткошерстный чихуахуа по кличке Бренди изо всех сил отбивается от шприца с лекарством: пес хрипит, высовывает язык, выпучивает глаза и пытается укусить хозяина за руку. Все бы ничего, если бы не зловещий вид Бренди в этот момент: в Сети чихуахуа называют "злом во плоти" и "исчадием ада". А вы что скажете? 

@lesyapindyura

 

♬ оригинальный звук - Леся Пиндюра

 

 
 
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Ролик с Бренди, отбивающимся от шприца, собрал 370 тысяч лайков.
 
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