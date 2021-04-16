Минская группа Zvonku рефлексирует о белорусских событиях в новом клипе

Источник материала: Tut.by

Минская группа Zvonku (ex Zanzibar) выпустила новый клип Bratka, в котором рефлексирует о белорусских событиях и кризисе, в котором оказалось общество. Главный месседж трека такой: темные времена обязательно закончатся.

Видео для группы снял режиссер Валерий Кондратьев. На данный момент у него 700 просмотров на YouTube и 90 отметок «мне нравится». В комментариях группу благодарят за видео: «Музыка з надрывам пра сёння і па-беларуску. Дзякую, хлопцы» и повторяют лейтмотив трека: «Гэтыя навіны абавязкова скончацца!».

Zvonku — группа из Минска, участники которой объединились в конце 2016 года. Начинали под именем Zanzibar, на сцену выходили в масках, скрывающих лица. Но летом 2020 года сменили имидж: решили избавиться от масок, а название сменили на Zvonku. Группа использует сочетание разных альтернативных стилей (панк-рок, рэп, поп-рок) с современными тенденциями в электронной музыке.