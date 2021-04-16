От 90 рублей. Посмотрели, что купить на дачу для лежания на солнышке: шезлонги и раскладушки

Источник материала: Tut.by

Сегодня идет дождь, но вы и не заметите, как совсем скоро наступит настоящее лето — можно будет нежиться на солнышке. А чтобы делать это с комфортом, нужно найти хороший лежак или раскладушку — у кого к чему душа лежит. REALTY.TUT.BY изучил предложения «Яндекс.Маркета» с рейтингом минимум 4 из 5, которые подойдут и для дачи, и для широкого балкона. Предлагаем пять вариантов, которые нам понравились. Цены — от 90 рублей.

Внушительный вариант на все случаи жизни

Эта модель понравилась нам в первую очередь своим весьма современным и лаконичным дизайном: при виде такой раскладушки ассоцииации с чем-то советским и дряхлым не возникает. К тому же наличие матраса толщиной в 10 сантиметров, а не простого натянутого брезента позволяет использовать ее как запасную кровать в квартире на случай неожиданного гостя.

Параметры отличные: высота 190 сантиметров, ширина — 80, как обычное спальное место. Само полотно раскладушки выполнено в виде сетки, и в отзывах покупатели отмечают: конструкция крепкая (еще бы — она весит 15 килограммов) и не скрипит. Один минус — цена. Кому-то может модель показаться дороговатой, но за красоту и качество всегда надо платить больше.

Простая раскладушка для непритязательных отдыхающих

Более простой, но тоже приличный вариант классической раскладушки. Соответственно — более дешевый. Такая конструкция полегче (вес — 10 килограммов) и полотно здесь пружинное. Нужно понимать, что в этом случае вы проигрываете в надежности. Зато параметры здесь ого-го: 197 сантиметров высоты в раскладушке позволят полежать с комфортом даже по-настоящему высоким людям.

В параметрах заявлено, что раскладушка выдержит на себе до 120 килограммов, но мы бы не рисковали и не пользовались ей на пределе возможностей. Покупатели пишут, что спина от такой раскладушки не болит, но все-таки надо быть готовым, что пружинная конструкция может поскрипывать. Но, наверное, это минус только для людей с совсем уж раскачанными нервами.

Классический шезлонг для дачи

Шезлонг, в отличие от раскладушки, не позволит растянуться на солнце в горизонтальном положении или на животе, но для ленивого времяпрепровождения в положении полулежа лучше еще ничего не придумали. Перед вами классический всепогодный шезлонг с металлическим каркасом и сидушкой из водонепроницаемой и чистящейся ткани. Положение спинки меняется (есть восемь разных), есть подножка, которая тоже регулируется.

Длина шезлонга чуть не дотягивает до 160 сантиметров: если у вас длинные ноги, все вы их не уложите. Поэтому с ростом выше 170 полноценно прилечь на него не получится. Но при этом покупатели отмечают, что шезлонг реально удобный и не хлипкий — вещь на несколько сезонов точно, а цена — приятная. Единственное, что реально может заставить сомневаться ценителей прекрасного — это расцветка кресла. Но, думаем, большинству дачников комфорт важнее эстетства.

Элегантный лежак для фото в Instagram

Несмотря на то, что лежак похож на металлический, основная часть в нем сделана из текстиля. И нас подкупило то, что он в сеточку — жарким летним днем шезлонг будет продуваться и тело не будет мерзко потеть и прилипать к лежаку. Ну, и конечно вид у шезлонга очень достойный. Такой не грех и в Instagram выложить, стыдно не будет!

И к параметрам: каркас металлический, спинка анатомическая. Переносить шезлонг можно будет одной рукой, ведь его вес — всего 7,3 килограмма. Длина текстильной части — 172 сантиметра: людям выше 180 сантиметров вряд ли эта модель будет удобна, но многие шезлонги ограничены по этому параметру. В остальном — пушка. Даже цена за такие преимущества не выглядит жуткой.

«Босс» шезлонгов — спина скажет «спасибо»

Сразу скажем: цена у этой модели отпугивающая. Но у шезлонга есть пару ключевых преимуществ, которые могут переубедить вас. Как минимум, это конструкция: несмотря на свою компактность, шезлонг удобен для высоких людей. Производитель уверяет, что кресло подходит для тех, у кого есть проблемы со спиной и опорно-двигательным аппаратом. Мы бы проконсультировались с врачом на этот счет, но даже здоровые люди оценят фиксацию спинки, позволяющей отмерять вплоть до сантиметра разницы в наклоне. Фишка шезлонга в одновременном внимании к поддержке головы (здесь мощный подголовник), спины и ног. Таким образом, ваше тело лучше расслабляется.

Теперь к вещам поскучнее. Стальной каркас кресла покрыт нанесением против коррозии и царапин. Сиденье подбито спонжем, который должен быстро сохнуть, потому что не накапливает влагу. Ширина шезлонта — 69 сантиметров, что делает его одним из самых просторных среди всех предложений. Минус модели, как мы уже сказали, цена и допустимая нагрузка: судя по отзывам, 120 килограмм, заявленные производителем, сильно завышены. Надежнее выбирать этот шезлонг для тех, в ком максимум 80−85 килограммов.

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