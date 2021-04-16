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life:) запустил тариф «Геймер» с «коинами» для покупки игр в Steam за 22,9 рубля
Источник материала: Onliner
Оператор life:) запустил тариф «Геймер» за 22,9 рубля в месяц. В стоимость входит 30 ГБ трафика без ограничения скорости (после — 2 мегабита), 100 минут во все сети (затем анлим внутри сети) и 200 «коинов» — условных единиц, которые можно потратить на игры в Steam. Коины можно докупать отдельно, однако в этом случае выгода от приобретения игр пропадает: цены идентичны.
Например, Metro: Exodus обойдется в 1582 коина. С учетом цены пакета на 200 коинов в 8,7 рубля игра обойдется примерно в 50 рублей, аналогичный ценник выставлен в Steam.
Абонентская плата за тариф списывается одномоментно за весь месяц. Подробнее — на
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Оператор life:) запустил тариф «Геймер» за 22,9 рубля в месяц. В стоимость входит 30 ГБ трафика без ограничения скорости (после — 2 мегабита), 100 минут во все сети (затем...
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