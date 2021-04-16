life:) запустил тариф «Геймер» с «коинами» для покупки игр в Steam за 22,9 рубля

Источник материала: Onliner

Оператор life:) запустил тариф «Геймер» за 22,9 рубля в месяц. В стоимость входит 30 ГБ трафика без ограничения скорости (после — 2 мегабита), 100 минут во все сети (затем анлим внутри сети) и 200 «коинов» — условных единиц, которые можно потратить на игры в Steam. Коины можно докупать отдельно, однако в этом случае выгода от приобретения игр пропадает: цены идентичны.

Например, Metro: Exodus обойдется в 1582 коина. С учетом цены пакета на 200 коинов в 8,7 рубля игра обойдется примерно в 50 рублей, аналогичный ценник выставлен в Steam.

Абонентская плата за тариф списывается одномоментно за весь месяц. Подробнее — на сайте оператора.