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Купил в Москве белорусские права за 200 долларов и устроился в такси. История из Могилева

16.04.2021 12:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Могилеве сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси. За рулем Volkswagen находился 22-летний водитель, он предъявил удостоверение на право управления транспортными средствами категорий АМ и В, но оно вызвало у инспектора сомнения в подлинности.

— В ходе опроса молодой человек признался, что месяц назад, находясь в Москве, в одном из мессенджеров увидел рекламу о легком получении водительского удостоверения. За «документ» на свое имя он заплатил 200 долларов, с ним вернулся в Могилев и устроился на работу в службу такси. Карьера водителя такси длилась недолго: в первый же день новичка остановил сотрудник Госавтоинспекции, — рассказали в Государственном комитете судебных экспертиз.

Правоохранители изъятое водительское удостоверение направили экспертам Могилевского МРО Госкомитета судебных экспертиз для проведения судебной технической экспертизы документов.

— По результатам исследования судебным экспертом установлено, что изъятый бланк изготовлен не предприятием, осуществляющим производство продукции данного вида. Реквизиты на нем напечатаны на струйном принтере, а элементы защиты имитированы различными способами, — отметили в ГКСЭ.

Сотрудниками Октябрьского РОВД г. Могилева проводится проверка.

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Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве сотрудники ГАИ остановили автомобиль такси. За рулем Volkswagen находился 22-летний водитель, он предъявил удостоверение на право управления транспортными...
 
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