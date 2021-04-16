Google показала на видео, как изменилась Земля за 37 лет (видео)

Источник материала: Onliner

Сервис Google Earth опубликовал несколько видеороликов, которые наглядно демонстрируют изменения Земли за прошедшие 37 лет из-за воздействия на нее человека. В таймлапсах использовались спутниковые снимки за период с 1984 года по 2020-й. За это время планета лишилась многих лесов и ледников, а города разрослись до непомерных размеров.

В роликах приводится статистика, охватывающая указанный промежуток времени. Например, за 35 лет городское население Земли выросло на 2,3 млрд человек, а сейчас каждую неделю население городов вырастает на три миллиона, к 2050 году большая часть населения (68%) переедет в города.

Арктика, рассказывает Google, разогревается сейчас в два раза быстрее остальных регионов планеты, ледники заметно сокращаются или исчезают, а уровень мирового океана поднимается на 3,6 мм в год.

Половина лесов полностью или частично уничтожена, каждую минуту вырубается площадь размером с несколько десятков футбольных полей.

Посмотреть на изменения можно в обновленной версии Google Earth .