|
Google показала на видео, как изменилась Земля за 37 лет (видео)
Источник материала: Onliner
Сервис Google Earth опубликовал несколько видеороликов, которые наглядно демонстрируют изменения Земли за прошедшие 37 лет из-за воздействия на нее человека. В таймлапсах использовались спутниковые снимки за период с 1984 года по 2020-й. За это время планета лишилась многих лесов и ледников, а города разрослись до непомерных размеров.
В роликах приводится статистика, охватывающая указанный промежуток времени. Например, за 35 лет городское население Земли выросло на 2,3 млрд человек, а сейчас каждую неделю население городов вырастает на три миллиона, к 2050 году большая часть населения (68%) переедет в города.
Арктика, рассказывает Google, разогревается сейчас в два раза быстрее остальных регионов планеты, ледники заметно сокращаются или исчезают, а уровень мирового океана поднимается на 3,6 мм в год.
Половина лесов полностью или частично уничтожена, каждую минуту вырубается площадь размером с несколько десятков футбольных полей.
Посмотреть на изменения можно в обновленной версии
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 1820 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" OLED (1170x2532), Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 128 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2815 мАч, 1 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сервис Google Earth опубликовал несколько видеороликов, которые наглядно демонстрируют изменения Земли за прошедшие 37 лет из-за воздействия на нее человека. В...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)