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Лукашенко и Путин встретятся в Москве. Мишустин – уже в Минске

16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Накануне состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России, после которого было анонсировано о визите премьер-министра РФ в Минск. Последний прибыл.

Лукашенко и Путин встретятся в Москве. Мишустин – уже в Минске

Александр Лукашенко, встретив Михаила Мишустина, анонсировал планы, сообщает «Пул №3»: «Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем».

Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в Сочи 22 февраля.

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Теги: Минск
 
 
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Накануне состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России, после которого было анонсировано о визите премьер-министра РФ в Минск. Последний прибыл.
 
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