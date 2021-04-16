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Лукашенко и Путин встретятся в Москве. Мишустин – уже в Минске
16.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России, после которого было анонсировано о визите премьер-министра РФ в Минск. Последний прибыл.
Александр Лукашенко, встретив Михаила Мишустина, анонсировал планы, сообщает «Пул №3»: «
Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Путин
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Накануне состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России, после которого было анонсировано о визите премьер-министра РФ в Минск. Последний прибыл.
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