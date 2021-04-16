Лукашенко и Путин встретятся в Москве. Мишустин – уже в Минске

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Накануне состоялся телефонный разговор глав Беларуси и России, после которого было анонсировано о визите премьер-министра РФ в Минск. Последний прибыл.





Александр Лукашенко, встретив Михаила Мишустина, анонсировал планы, сообщает «Пул №3»: « Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем».

Напомним, в предыдущий раз Лукашенко и Путин встречались в Сочи 22 февраля.