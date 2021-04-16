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Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным

16.04.2021 12:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На следующей неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным
Фото pixabay.com

Как сообщает «Пул первого», правители увидятся в Москве 22 апреля.

Повестка дня пока не объявлена.

Напомним, сегодня в Минске находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В настоящее время он проводит переговоры с Лукашенко.

 

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На следующей неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
 
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