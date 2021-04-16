Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным

На следующей неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.



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Как сообщает «Пул первого», правители увидятся в Москве 22 апреля.

Повестка дня пока не объявлена.

Напомним, сегодня в Минске находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В настоящее время он проводит переговоры с Лукашенко.