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Лукашенко поедет в Москву на встречу с Путиным
Источник материала: Навiны
На следующей неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
Как сообщает «Пул первого», правители увидятся в Москве 22 апреля.
Повестка дня пока не объявлена.
Напомним, сегодня в Минске находится премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В настоящее время он проводит переговоры с Лукашенко.
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На следующей неделе должна состояться встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина.
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