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Лукашенко снова едет к Путину
Источник материала: Партизан
Лукашенко заявил, что в конце апреля встретится в Москве с главой РФ Владимиром Путиным.
"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, встречаясь в пятницу в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
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Лукашенко заявил, что в конце апреля встретится в Москве с главой РФ Владимиром Путиным.
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