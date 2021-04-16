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Лукашенко снова едет к Путину

16.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко заявил, что в конце апреля встретится в Москве с главой РФ Владимиром Путиным.


"Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22, мы встретимся в Москве. Это будет серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем", - сказал Лукашенко, встречаясь в пятницу в Минске с премьером РФ Михаилом Мишустиным.
 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко заявил, что в конце апреля встретится в Москве с главой РФ Владимиром Путиным.
 
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