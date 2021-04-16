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15 суток - за гирлянду на окне

16.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Еще один абсурдный приговор.

В четверг, 15 апреля, в Минском районном суде рассматривали дело о пикетировании гирляндой. Как сообщает телеграм-канал «Вясна» назірае», 15 суток получил житель Боровлян Дмитрий Гончаров.

Мужчину задержали накануне — домой к Гончарову приехали два милиционера. Забрали они и средство правонарушения — гирлянду, которую к тому моменту хозяин квартиры уже снял.

В Боровлянском отделе милиции на Гончарова составили протокол по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. В декабре Дмитрия оштрафовали на 20 базовых за флаг на окне, поэтому на него составили протокол за «повторное правонарушение».

В суде мужчина вину не признал. Он пояснил, что гирлянда висела с Нового года «для настроения». Он также рассказал, что за пару дней до задержания милиционеры фотографировали его окно.

Судья Антон Колобов обратил внимание, что на некоторые огоньки была наклеена красная изолента, и признал Дмитрия виновным по ч. 3 ст. 24.23 КоАП. Итог — 15 суток административного ареста, гирлянду уничтожить.
 
 
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Еще один абсурдный приговор.
 
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