Нерест закончился: можно идти на щуку

Во всех областях страны, кроме Витебской, запрет на лов щуки начался с 1 марта и сохранялся до 15 апреля включительно. В северном регионе сроки сдвинуты – с 9 марта по 25 апреля.





Инспекторы напоминают, что за каждую незаконно добытую щуку взыскивается штраф в тройном размере – по 9 базовых величин (261 рубль). Также по новым правилам нарушителю может быть назначен штраф в размере до 30 базовых величин, согласно ст.16.25 КоАП РБ (вступил в силу с 1 марта 2021 года).





При причинении крупного ущерба может наступить и уголовная ответственность.





Общий запрет

Также в стране с 1 апреля введен общий запрет на вылов рыбы. В рыболовных угодьях Минской, Могилевской и Гродненской областях он продлится по 30 мая, в Брестской и Гомельской областях – до 18 мая, в Витебской – с 10 апреля по 8 июня.





Однако если ловить одной удочкой, с одним крючком и с берега, то уже можно будет забирать себе эту рыбу.





Судака теперь ловить нельзя

В свою очередь судак, еще один пресноводный хищник и конкурент щуки, с 15 апреля по 30 мая ушел на нерест. На его вылов инспекторы установили запрет: нарушителю грозит от 10 до 30 базовых, возможна также конфискация орудий лова. За каждую выловленную особь придется заплатить 18 базовых величин (более 500 рублей), а при значительном ущербе может быть возбуждено уголовное дело.



