Палата представителей поддержала ликвидацию адвокатских бюро

Депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли в первом чтении законопроект "Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности"





Законопроектом предлагается внести изменения в закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь", а также в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы Беларуси.





В частности:





- исключается требование об обязательном наличии у лица, намеревающегося стать адвокатом, трехлетнего стажа работы по специальности;





- дифференцируются сроки прохождения стажировки претендентом в зависимости от наличия у него стажа работы (службы) по специальности;





- устанавливается предельный шестимесячный срок подачи претендентом, прошедшим стажировку, заявления о допуске к сдаче квалификационного экзамена с целью получения лицензии на адвокатскую деятельность.





Претендента, не подавшего в указанный срок заявления, предлагается считать не прошедшим стажировку.





Также вводится упрощенный порядок стажировки и сдачи квалификационного экзамена претендентов из числа бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов, то есть тех, кто уже имеет опыт юридической работы, кандидатуры которых представлены руководителями соответствующих ведомств.





Закрепляется требование о том, что адвокаты вправе приступить к деятельности только после присяги. Для определения возможности выполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации.





При этом предлагается упразднить деятельность адвокатов в составе адвокатских бюро и индивидуально. Единственной организационной формой будут юридические консультации.





Адвокатам, работающим индивидуально или в бюро, предложат перейти в государственные юридические консультации для продолжения своей деятельности.