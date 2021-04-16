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Беларусь не получит компенсацию за технологическую нефть из нефтепровода в Латвии

16.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 апреля департамент гражданских дел Верховного суда Латвии принял решение не рассматривать кассационную жалобу ОАО «Гомельтранснефть Дружба».

Таким образом беларусской компании отказали в иске по взысканию с ООО «LatRosTrans» 66,8 млн евро компенсации за технологическую нефть, выкачанную из нефтепровода и проданную российско-латвийской компанией, сообщает The Baltic Times со ссылкой на агентство LETA.

Судебная тяжба продолжается с 2010 года, когда латвийская компания слила нефть из нефтепровода. «Полоцктранснефть Дружба» (позже была присоединена к «Гомельтранснефть Дружба») заявила право собственности на нефть и добивалась от компании компенсации. 

Первоначально истец просил суд признать свои права собственности, а также запретить LatRosTrans без согласия истца использовать технологическую нефть, находящуюся на линейном участке магистральных нефтепроводов Полоцк-Вентспилс и Полоцк-Биржай-Мажейкяй, нефтеперекачивающих станциях «Скрудалиена 1», «Скрудалиена 2», «Джуксте» и пункте приема-передачи нефти «Вентспилс». 

Затем беларусская компания обратилась с требованием о взыскании стоимости нефти, использованной LatRosTrans.

Первоначально Латгальский окружной суд принял решение в пользу ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и частично удовлетворил иск, однако в 2020 году Верховный суд Латвии его отменил.
 
 
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14 апреля департамент гражданских дел Верховного суда Латвии принял решение не рассматривать кассационную жалобу ОАО «Гомельтранснефть Дружба».
 
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