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Власти готовят белорусам конституционную ловушку?

16.04.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политобозреватель Карбалевич - о предложении властей лишить часть беларусов права голоса и других возможных "конституционных" сюрпризах.

Власти готовят белорусам конституционную ловушку?
"То, что Лукашенко с помощью карманной Конституционной комиссии будет создавать новую Конституцию для самого себя, под свои политические интересы, было понятно с самого начала. Общество в этом процессе никакого участия не принимает, - пишет политобозреватель Валерий Карбалевич.


То, что предложено отказаться от определенных трудовыми коллективами кандидатов в депутаты, считаю правильным. Трудовые коллективы как субъект избирательного процесса, если шире, субъект политики — это наследие советского времени. 

Тогда партийные, общественные организации (КПСС, комсомол и другие) создавались по производственному принципу. Этот рудимент сохранился только в Беларуси, где государственные предприятия и учреждения по-прежнему являются инструментом контроля за политической благонадежностью работников. 

Еще следовало бы на конституционном уровне запретить трудовым коллективам выдвигать кандидатов в избирательные комиссии.

Но вот следующая новация вызывает смущение. По словам Петра Миклашевича, комиссия предлагает ограничить избирательные права белорусов по возрасту. 

Теперь правом голосовать будут наделены граждане в возрасте от 20 до 70 лет. Я не знаю примеров других стран, где были бы такие правила. Это противоречит конституционной норме всех цивилизованных стран о равенстве граждан перед законом.

Понятно, почему избирательный возраст повышается на два года. Сам Лукашенко фактически признал, что молодежь власть потеряла, что в молодежной среде режим не пользуется поддержкой. Если так, то нужно лишить часть их права голоса, повысить возрастной ценз с 18 до 20 лет. 

Миклашевич объясняет это тем, что только в 20 лет «молодые люди уже успеют сформироваться как личность и будут способны реально оценивать ситуацию».

Интересно, что в армию молодых людей берут с 18 лет. То есть защищать Родину они созрели, доверять им самое современное оружие можно. А вот чтобы голосовать на выборах, они еще не сформировались как личности. Странная логика.

А уж почему гражданам в возрасте за 70 лет нельзя голосовать, вообще загадка. Во всем мире продолжительность жизни увеличивается. И лишать людей пожилого возраста избирательного права - это такая явная дискриминация, которая не имеет никакого вразумительного объяснения.

Такое впечатление, что власти готовят Конституцию, в которой будут совершенно абсурдные положения. Не будем забывать о намерении придать конституционный статус Всебелорусскому Народному собранию. И может так случиться, что действующий Основной закон по сравнению с предлагаемым проектом будет выглядеть даже более демократичным.

Не исключаю, что Лукашенко может подготовить белорусскому обществу такую политическую ловушку. Или голосуйте на референдуме за новую Конституцию, в которой будут такие чудеса, как ограничение избирательного права по возрасту и много других неприятных неожиданностей, после чего обещаю досрочные президентские и парламентские выборы. 

Либо, если вы голосуете против или бойкотируете, то сохраняется действующая Конституция. Тогда Лукашенко добывает свой президентский срок до конца, то есть до 2025 года. 

Вот и выбирайте между двумя скверными вариантами.

Думаю, демократической общественности стоит готовиться к такой неприятной дилемме", - считает Карбалевич.
 
 
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Политобозреватель Карбалевич - о предложении властей лишить часть беларусов права голоса и других возможных "конституционных" сюрпризах.
 
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