Суд по делу певца Тимы Белорусских начался в Минске

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске суд Московского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении популярного музыканта и автора песен Тимы Белорусских. Его обвиняют в незаконном обороте наркотических средств, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на суд.

Тимофей Морозов (это настоящее имя певца) находился до суда под залогом. Он обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 гамма и в приобретении и хранении гашиша массой 1,9609 грамма, который музыкант употребил со своим знакомым. В свою очередь Тима Белорусских никак не прокомментировал обвинение, не став общаться с журналистами перед судебным разбирательством.

Напомним, Тиму Белорусских задержали 6 января с наркотиками в помещении одного из игровых клубов в Минске. Как уточняет БЕЛТА со ссылкой на материалы дела, сотрудники милиции нашли у 22-летнего певца гашиш и амфетамин. Музыкант и его 25-летний знакомый купили наркотики в интернете в период с декабря 2020 года по январь 2021-го. В отношении молодых людей возбудили уголовное дело.

Также уточняется, что задержанные «признали в полном объеме» свою вину в совершенном преступлении. Им была избрана мера пресечения: залог для Тимы Белорусских и заключение под стражу для его знакомого.

Согласно законодательству Беларуси, обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.