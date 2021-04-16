|
Суд по делу певца Тимы Белорусских начался в Минске
16.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске суд Московского района начал рассмотрение уголовного дела в отношении популярного музыканта и автора песен Тимы Белорусских. Его обвиняют в незаконном обороте наркотических средств, сообщает
Тимофей Морозов (это настоящее имя певца) находился до суда под залогом. Он обвиняется в приобретении, употреблении и хранении амфетамина массой 0,0375 гамма и в приобретении и хранении гашиша массой 1,9609 грамма, который музыкант употребил со своим знакомым. В свою очередь Тима Белорусских никак не прокомментировал обвинение, не став общаться с журналистами перед судебным разбирательством.
Напомним, Тиму Белорусских задержали 6 января с наркотиками в помещении одного из игровых клубов в Минске. Как уточняет
Также уточняется, что задержанные «признали в полном объеме» свою вину в совершенном преступлении. Им была избрана мера пресечения: залог для Тимы Белорусских и заключение под стражу для его знакомого.
Согласно законодательству Беларуси, обвиняемым по этой статье грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок от двух до пяти лет.
В начале апреля Лига безопасности интернета обратилась в Главное управление МВД России по контролю за оборотом наркотиков с просьбой
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Музыканта обвиняют в незаконном обороте наркотических средств.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)