Важнейшие направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год

Источник материала: Sputnik Беларусь

В пятницу, 16 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван –– Нур-Султан проходит встреча c министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном.

Основная тема беседы - приоритетные направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год.

Свои вопросы вы можете прислать:

p.antonov@sputniknews.com ,

тел +375 (29) 550 06 31 ( Telegram ), + 375 29 676 02 59 (Viber и WhatsApp).

Павел Антонов

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