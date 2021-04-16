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Важнейшие направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год
16.04.2021 13:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В пятницу, 16 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста Москва – Минск – Бишкек – Ереван –– Нур-Султан проходит встреча c министром по промышленности и агропромышленному комплексу Евразийской экономической комиссии Артаком Камаляном.
Основная тема беседы - приоритетные направления развития промышленности и АПК стран ЕАЭС на 2021 год.
Свои вопросы вы можете прислать:
тел +375 (29) 550 06 31 (
Павел Антонов
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В пятницу, 16 апреля, в 13:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь в формате онлайн-видеомоста проходит встреча c министром по промышленности и...
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