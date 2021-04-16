ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Польше задержали 19 хакеров из Украины и Беларуси, которые снимали деньги с чужих карточек

16.04.2021 13:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Польская полиция задержала граждан Беларуси и Украины, которые взламывали банковские счета и снимали с них деньги. Некоторые были задержаны с поличным. Обманутых — несколько сотен человек, общая похищенная сумма — более 1,5 млн злотых (около 400 тысяч долларов), сообщает польская полиция.


Фото: policja.pl

Полицейские из Департамента по борьбе с киберпреступностью польского города Катовице задержали граждан Украины и Беларуси, которые подозреваются в мошенничестве. Полицейские говорят, что организованная преступная группировка занималась взломом банковских счетов. В нее входило 19 человек. Сейчас 17 из них задержаны, а один выпущен под залог и контроль полиции.

Задержания прошли в нескольких польских городах — Катовице, Варшаве, Кракове, Тчеве, Вроцлаве и Закопане.


Мошенники сначала рассылали SMS-сообщения, что якобы надо внести, например, доплату за доставку. В сообщении указывался адрес сайта. Если человек «проходил» по ссылке, то оказывался на так называемом фишинговом ресурсе, где надо было получить логин и пароль для интернет-банкинга, а также ввести данные карточки, которые потом оказывались в распоряжении злоумышленников.

Мошенники снимали имеющиеся на счете деньги, а еще оформляли на эти банковские карты онлайн-кредиты — и обналичивали.


Установлено, что похищенные деньги мошенники снимали в банкоматах при помощи электронной системы BLIK в разных городах Польши: Катовице, Кракове, Калише, Лодзи, Познани, Сопоте, Сосновце, Варшаве, Вроцлаве и Закопане. Они также переводили деньги на банковские счета.

С 1 декабря 2020 года по 8 апреля 2021 года злоумышленники отправили не менее 280 тысяч SMS-сообщений с фишинговой ссылкой. Обманутые таким образом люди потеряли не менее 400 тысяч долларов.



8 апреля этого года мошенники в очередной раз попытались снять деньги с карточек поляков, однако сотрудники полиции их задержали. В одной из квартир в Варшаве правоохранители обнаружили десятки телефонов и сим-карт.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские не исключают, что будут еще аресты.

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Польская полиция задержала 19 человек - граждан Беларуси и Украины, которые взламывали банковские счета и снимали с них деньги. Некоторые люди были задержаны с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в апреле в Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by