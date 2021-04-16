В Польше задержали 19 хакеров из Украины и Беларуси, которые снимали деньги с чужих карточек

Источник материала: Tut.by

Польская полиция задержала граждан Беларуси и Украины, которые взламывали банковские счета и снимали с них деньги. Некоторые были задержаны с поличным. Обманутых — несколько сотен человек, общая похищенная сумма — более 1,5 млн злотых (около 400 тысяч долларов), сообщает польская полиция.



Фото: policja.pl

Полицейские из Департамента по борьбе с киберпреступностью польского города Катовице задержали граждан Украины и Беларуси, которые подозреваются в мошенничестве. Полицейские говорят, что организованная преступная группировка занималась взломом банковских счетов. В нее входило 19 человек. Сейчас 17 из них задержаны, а один выпущен под залог и контроль полиции.

Задержания прошли в нескольких польских городах — Катовице, Варшаве, Кракове, Тчеве, Вроцлаве и Закопане.





Мошенники сначала рассылали SMS-сообщения, что якобы надо внести, например, доплату за доставку. В сообщении указывался адрес сайта. Если человек «проходил» по ссылке, то оказывался на так называемом фишинговом ресурсе, где надо было получить логин и пароль для интернет-банкинга, а также ввести данные карточки, которые потом оказывались в распоряжении злоумышленников.

Мошенники снимали имеющиеся на счете деньги, а еще оформляли на эти банковские карты онлайн-кредиты — и обналичивали.





Установлено, что похищенные деньги мошенники снимали в банкоматах при помощи электронной системы BLIK в разных городах Польши: Катовице, Кракове, Калише, Лодзи, Познани, Сопоте, Сосновце, Варшаве, Вроцлаве и Закопане. Они также переводили деньги на банковские счета.

С 1 декабря 2020 года по 8 апреля 2021 года злоумышленники отправили не менее 280 тысяч SMS-сообщений с фишинговой ссылкой. Обманутые таким образом люди потеряли не менее 400 тысяч долларов.









8 апреля этого года мошенники в очередной раз попытались снять деньги с карточек поляков, однако сотрудники полиции их задержали. В одной из квартир в Варшаве правоохранители обнаружили десятки телефонов и сим-карт.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские не исключают, что будут еще аресты.