Депутаты приняли поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности

Источник материала: ОНТ

Больше бесплатных услуг и четкое разделение полномочий. Поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности приняли 16 апреля депутаты Палаты представителей в первом чтении.

В повестке целый блок инициатив по национальной безопасности. В частности, законы о «недопущении реабилитации нацизма» и «противодействии экстремизму». Рассмотрят и поправки в документы о массовых мероприятиях, средствах массовой информации и защите должностных лиц.

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