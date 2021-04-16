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Депутаты приняли поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности
Источник материала: ОНТ
Больше бесплатных услуг и четкое разделение полномочий. Поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности приняли 16 апреля депутаты Палаты представителей в первом чтении.
В повестке целый блок инициатив по национальной безопасности. В частности, законы о «недопущении реабилитации нацизма» и «противодействии экстремизму». Рассмотрят и поправки в документы о массовых мероприятиях, средствах массовой информации и защите должностных лиц.
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Больше бесплатных услуг и четкое разделение полномочий. Поправки в законы по вопросам адвокатской деятельности приняли 16 апреля депутаты Палаты представителей в...
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