Источник материала: ОНТ

Массовые протесты в Берлине переросли в столкновения с силовиками. На акцию люди вышли с кастрюлями и сковородками – чтобы, по их словам, достучаться до властей.

Недовольство вызвал новый закон об ограничении арендной платы, который уже называют пощечиной арендаторам. Им теперь грозит многомесячная задолженность перед арендодателями, которая для некоторых достигает тысяч евро.

Изначально мирная акция закончилась потасовками и задержаниями.

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