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Посетителей банка захватили в заложники в Тбилиси
Источник материала: ОНТ
Посетители и работники одного из филиалов «Банка Грузии» в Тбилиси оказались захвачены в заложники. Об этом со ссылкой на портал «Грузия Online»
В настоящий момент данные, относительно числа нападавших разнятся: так, пока некоторые СМИ сообщают об одном вооруженном мужчине, телекомпания «Рустави 2» сообщает о целой группе нападавших.
О требованиях злоумышленников пока ничего не известно, равно как нет каких-либо данных о пострадавших при нападении.
Территория вокруг банка была оцеплена правоохранителями. Кроме того, силовики закрыли вход на близлежащую станцию метро Авлабари.
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Посетители и работники одного из филиалов «Банка Грузии» в Тбилиси оказались захвачены в заложники. Об этом со ссылкой на портал «Грузия Online» сообщает РБК. В...
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