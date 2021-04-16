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Посетителей банка захватили в заложники в Тбилиси

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Посетителей банка захватили в заложники в Тбилиси

Посетители и работники одного из филиалов «Банка Грузии» в Тбилиси оказались захвачены в заложники. Об этом со ссылкой на портал «Грузия Online» сообщает РБК.

В настоящий момент данные, относительно числа нападавших разнятся: так, пока некоторые СМИ сообщают об одном вооруженном мужчине, телекомпания «Рустави 2» сообщает о целой группе нападавших.

О требованиях злоумышленников пока ничего не известно, равно как нет каких-либо данных о пострадавших при нападении.

Территория вокруг банка была оцеплена правоохранителями. Кроме того, силовики закрыли вход на близлежащую станцию метро Авлабари.

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Посетители и работники одного из филиалов «Банка Грузии» в Тбилиси оказались захвачены в заложники. Об этом со ссылкой на портал «Грузия Online» сообщает РБК. В...
 
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