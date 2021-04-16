ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Откажитесь от этого! 7 приемов в интерьере, которые выходят из моды

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Откажитесь от этого! 7 приемов в интерьере, которые выходят из моды

Многие тренды, которые были популярны в оформлении интерьеров раньше, сейчас стали нефункциональны и выходят из моды. Перечислили основные приемы в дизайне помещений, от которых стоит отказаться.

Геометрическое расположение светильников

Светильники по периметру комнаты или люстра посередине потолка – это устаревшие приемы, которые никак не помогают освещать помещение равномерно. Вместо этого предлагается размещать светильники равномерно, чтобы было светло, а также планировать разноуровневое освещение с разными функциями – декоративное, рабочее, общее.


Фото с сайта stroyinstal.ru

Плитка с узором пэчворк и гексагональная (соты)

Узор пэчворк считается приемом, замылившим глаз. Такая плитка выглядит как месиво из цвета и орнаментов на фоне современного минималистичного интерьера. Пэчворк уместен в интерьерах в стиле прованс или кантри.


Фото с сайта жкприбрежный.рф

Плитка-соты или гексагональная несколько лет назад была очень популярна. Однако сегодня отдайте предпочтение четкой геометрии и ровным линиям.


Фото с сайта keramogranit.ru

О том, какая плитка никогда не выйдет из моды, читайте здесь.

Обои в качестве фонового покрытия

В современном интерьере рекомендуется оставлять обои, с рисунком или без, только для акцентов в жилых помещениях. Как основное покрытие их можно использовать в санузлах. Отдавайте предпочтение краске при оформлении стен. 


Фото с сайта remonttool.ru

Каретная стяжка на мягкой мебели и кроватях (капитоне)

Капитоне или каретная стяжка – распространенный способ оформления мягкой обивки кроватей, кресел, диванов. Однако вместе с устаревающим гламуром в интерьере уходит и каретная стяжка. Упрощение и осознанное потребление – вот какие тренды приходят как в оформление интерьеров, так и в стиль одежды. 


Фото с сайта berkem.ru

Мебельные гарнитуры

Это неактуальный прием сейчас. Кресла и диван из одной коллекции, тумбочки, комод и кровать – такая очевидная парность убивает жизнь в интерьере и показывает технический подход к оформлению дома. 


Фото с сайта bedroom.adstores.ru

Белый верх, темный низ на кухне

Контраст – темный пол, белые стены – уходит в прошлое. Сегодня ставку делают на мягкие, природные решения, потому что растет популярность минимализма и экологичности. Поэтому сейчас выбирайте деревянные, однотонные гарнитуры.


Фото с сайта malenkaya-kuhnya.com


Цветное терраццо

Терраццо – это разновидность мозаики для пола из бесформенных, разноцветных, хаотично разбросанных по поверхности кусочков. Тераццо стал популярен несколько лет назад. Его начали применять не только для пола, но и для стен, столешниц, фасадов мебели. С тераццо комнаты превращались в помещения «в цветной горошек», предметы и пространства теряли геометричность и лаконичность. Поэтому сегодня такой прием отходит в прошлое.


Фото с сайта elitsmesi.ru

По материалам ivd.ru

Главное фото с сайта eremont.ru

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие тренды, которые были популярны в оформлении интерьеров раньше, сейчас стали нефункциональны и выходят из моды. Перечислили основные приемы в дизайне...
 
Новости дня
Новости разные
 
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by