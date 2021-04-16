Откажитесь от этого! 7 приемов в интерьере, которые выходят из моды

Источник материала: ОНТ

Многие тренды, которые были популярны в оформлении интерьеров раньше, сейчас стали нефункциональны и выходят из моды. Перечислили основные приемы в дизайне помещений, от которых стоит отказаться.

Геометрическое расположение светильников

Светильники по периметру комнаты или люстра посередине потолка – это устаревшие приемы, которые никак не помогают освещать помещение равномерно. Вместо этого предлагается размещать светильники равномерно, чтобы было светло, а также планировать разноуровневое освещение с разными функциями – декоративное, рабочее, общее.



Фото с сайта stroyinstal.ru

Плитка с узором пэчворк и гексагональная (соты)

Узор пэчворк считается приемом, замылившим глаз. Такая плитка выглядит как месиво из цвета и орнаментов на фоне современного минималистичного интерьера. Пэчворк уместен в интерьерах в стиле прованс или кантри.



Фото с сайта жкприбрежный.рф

Плитка-соты или гексагональная несколько лет назад была очень популярна. Однако сегодня отдайте предпочтение четкой геометрии и ровным линиям.



Фото с сайта keramogranit.ru

О том, какая плитка никогда не выйдет из моды, читайте здесь .

Обои в качестве фонового покрытия

В современном интерьере рекомендуется оставлять обои, с рисунком или без, только для акцентов в жилых помещениях. Как основное покрытие их можно использовать в санузлах. Отдавайте предпочтение краске при оформлении стен.



Фото с сайта remonttool.ru

Каретная стяжка на мягкой мебели и кроватях (капитоне)

Капитоне или каретная стяжка – распространенный способ оформления мягкой обивки кроватей, кресел, диванов. Однако вместе с устаревающим гламуром в интерьере уходит и каретная стяжка. Упрощение и осознанное потребление – вот какие тренды приходят как в оформление интерьеров, так и в стиль одежды.



Фото с сайта berkem.ru

Мебельные гарнитуры

Это неактуальный прием сейчас. Кресла и диван из одной коллекции, тумбочки, комод и кровать – такая очевидная парность убивает жизнь в интерьере и показывает технический подход к оформлению дома.



Фото с сайта bedroom.adstores.ru

Белый верх, темный низ на кухне

Контраст – темный пол, белые стены – уходит в прошлое. Сегодня ставку делают на мягкие, природные решения, потому что растет популярность минимализма и экологичности. Поэтому сейчас выбирайте деревянные, однотонные гарнитуры.



Фото с сайта malenkaya-kuhnya.com





Цветное терраццо

Терраццо – это разновидность мозаики для пола из бесформенных, разноцветных, хаотично разбросанных по поверхности кусочков. Тераццо стал популярен несколько лет назад. Его начали применять не только для пола, но и для стен, столешниц, фасадов мебели. С тераццо комнаты превращались в помещения «в цветной горошек», предметы и пространства теряли геометричность и лаконичность. Поэтому сегодня такой прием отходит в прошлое.



Фото с сайта elitsmesi.ru

По материалам ivd.ru

Главное фото с сайта eremont.ru

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