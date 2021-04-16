|
Беспорядки в США: протесты продолжаются
Источник материала: ОНТ
По-прежнему неспокойно в США. К массовым беспорядкам, которые проходят в разных городах из-за убийства темнокожего юноши, добавилось сразу несколько случаев стрельбы по людям.
Город Индиана-полис. Мужчина открыл стрельбу в здании логистической кампании. Есть жертвы, но точное их количество не известно. Десятки раненых. Подозреваемый покончил с собой после приезда полиции. Здание, где произошла стрельба, находится недалеко от международного аэропорта.
В полиции не исключают, что именно пассажиры были главной целью стрелка. Второй случай – в Техасе. Мужчина въехал на машине в терминал международного аэропорта Сан-Антонио и открыл беспорядочную стрельбу.
Полиция ликвидировала нападавшего. Два человека получили ранения.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По-прежнему неспокойно в США. К массовым беспорядкам, которые проходят в разных городах из-за убийства темнокожего юноши, добавилось сразу несколько случаев...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)