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Беспорядки в США: протесты продолжаются

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беспорядки в США: протесты продолжаются

По-прежнему неспокойно в США. К массовым беспорядкам, которые проходят в разных городах из-за убийства темнокожего юноши, добавилось сразу несколько случаев стрельбы по людям. 

Город Индиана-полис. Мужчина открыл стрельбу в здании логистической кампании. Есть жертвы, но точное их количество не известно. Десятки раненых. Подозреваемый покончил с собой после приезда полиции. Здание, где произошла стрельба, находится недалеко от международного аэропорта.

В полиции не исключают, что именно пассажиры были главной целью стрелка. Второй случай – в Техасе. Мужчина въехал на машине в терминал международного аэропорта Сан-Антонио и открыл беспорядочную стрельбу.

Полиция ликвидировала нападавшего. Два человека получили ранения.

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По-прежнему неспокойно в США. К массовым беспорядкам, которые проходят в разных городах из-за убийства темнокожего юноши, добавилось сразу несколько случаев...
 
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