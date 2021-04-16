«Авангард» обыграл «Ак Барс» и вышел в финал Кубка Гагарина

Источник материала: ОНТ

Определился второй финалист хоккейного Кубка Гагарина. В решающем противостоянии Восточной конференции омский «Авангард» в гостях обыграл казанский «Ак Барс».

Победитель седьмого матча серии определился лишь в овертайме.

Основное время встречи завершилось вничью – 3:3. На четвёртой минуте дополнительного периода решающую шайбу забросил финский защитник «Авангарда» Оливер Каски. Отметим, что в составе омской команды выступают три белорусских хоккеиста: нападающие Андрей Стась и Никита Комаров, а также игрок обороны Кирилл Готовец.

За главный трофей КХЛ – Кубок Гагарина – «Авангард» поспорит с ЦСКА. Первый матч финальной серии команды проведут в воскресенье в Москве. Армейцы становились обладателями титула в 2019 году, обыграв в финале как раз «Авангард».

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