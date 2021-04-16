Лукашенко и Путин встретятся 22 апреля в Москве

Источник материала: ОНТ

Белорусско-российское сотрудничество обсуждают 16 апреля в Минске. В белорусскую столицу прибыл председатель правительства России. Его визит предваряет встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве, которая намечена на 22 апреля.

У Михаила Мишустина обширная программа. Но первым делом из аэропорта он прибыл во Дворец Независимости. Переговоры Александра Лукашенко с российским премьером идут в эти минуты.

Сообщалось, что повестку этой встречи наш Президент накануне обсудил со своим российским коллегой по телефону. Отмечу также, что вместе с Михаилом Мишустиным во Дворце присутствует и его белорусский коллега Роман Головченко. Именно от слаженной работы правительств двух стран сейчас зависит согласование дорожных карт интеграции Беларуси и России.

Далее переговоры переместятся в Национальную библиотеку – там будут заседать представители правительств. Подробностей ждем к следующему выпуску.

ФОТО: БЕЛТА

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