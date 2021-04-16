Теракт в столице Ирака: пятеро погибли, более 20 ранены

Источник материала: ОНТ

Пятеро погибли и более 20 ранены. В столице Ирака произошел теракт.

Взрывчатка была заложена в автомобиле, который припарковали возле людного рынка. Мощный взрыв уничтожил несколько магазинов, рядом стоящие машины загорелись. Силовики перекрыли подъезды к рынку, в это время медики вывозили пострадавших. Ответственность за атаку пока на себя не взяла ни одна из террористических группировок.

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