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Теракт в столице Ирака: пятеро погибли, более 20 ранены
Источник материала: ОНТ
Пятеро погибли и более 20 ранены. В столице Ирака произошел теракт.
Взрывчатка была заложена в автомобиле, который припарковали возле людного рынка. Мощный взрыв уничтожил несколько магазинов, рядом стоящие машины загорелись. Силовики перекрыли подъезды к рынку, в это время медики вывозили пострадавших. Ответственность за атаку пока на себя не взяла ни одна из террористических группировок.
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Пятеро погибли и более 20 ранены. В столице Ирака произошел теракт. Взрывчатка была заложена в автомобиле, который припарковали возле людного рынка. Мощный взрыв...
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