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Суд по делу Тимы Белорусских начался в Минске
Источник материала: ОНТ
Суд Московского района Минска начал разбирательство по уголовному делу, возбужденного против Тимы Белорусских. Исполнителя обвиняют в незаконном обороте гашиша и амфетамина. Об этом
Гособвинение вменяет исполнителю приобретение, употребление и хранение амфетамина массой 0,0375 г, а также приобретение гашиша массой 1,9609 г, а также его употреблении совместно с его знакомым Кривецким – он также проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в перевозке и хранении наркотика.
Как ранее удалось установить следователям, в декабре 2020 года исполнитель и его приятель купили через Интернет более 1,96 г гашиша. Часть наркотика они успели употребить в одном из игровых клубов Минска, а оставшееся было найдено сотрудниками милиции.
В ходе личного обыска у музыканта также был найден другой наркотик – амфетамин.
Сообщается, что свою вину обвиняемые признали в полном объеме.
Фото: БЕЛТА
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Суд Московского района Минска начал разбирательство по уголовному делу, возбужденного против Тимы Белорусских. Исполнителя обвиняют в незаконном обороте гашиша...
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