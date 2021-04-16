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Суд по делу Тимы Белорусских начался в Минске

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Суд по делу Тимы Белорусских начался в Минске

Суд Московского района Минска начал разбирательство по уголовному делу, возбужденного против Тимы Белорусских. Исполнителя обвиняют в незаконном обороте гашиша и амфетамина. Об этом сообщает БЕЛТА.

Гособвинение вменяет исполнителю приобретение, употребление и хранение амфетамина массой 0,0375 г, а также приобретение гашиша массой 1,9609 г, а также его употреблении совместно с его знакомым Кривецким – он также проходит по уголовному делу в качестве обвиняемого в перевозке и хранении наркотика.

Как ранее удалось установить следователям, в декабре 2020 года исполнитель и его приятель купили через Интернет более 1,96 г гашиша. Часть наркотика они успели употребить в одном из игровых клубов Минска, а оставшееся было найдено сотрудниками милиции.

В ходе личного обыска у музыканта также был найден другой наркотик – амфетамин.

Сообщается, что свою вину обвиняемые признали в полном объеме.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска начал разбирательство по уголовному делу, возбужденного против Тимы Белорусских. Исполнителя обвиняют в незаконном обороте гашиша...
 
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