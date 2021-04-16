ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Регистрация на ЦТ начнется уже 2 мая

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Регистрация на ЦТ начнется уже 2 мая

В этом году регистрация на централизованное тестирование начнется 2 мая и закончится 1 июня. Об этом со ссылкой на начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича сообщает БЕЛТА.

Чиновник также отметил, порядок вступительной кампании в 2021 году существенных изменений не претерпит. Сама кампания должна начаться уже 16 июня.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году регистрация на централизованное тестирование начнется 2 мая и закончится 1 июня. Об этом со ссылкой на начальника главного управления...
 
Новости дня
Новости разные
 
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by