Регистрация на ЦТ начнется уже 2 мая

Источник материала: ОНТ

В этом году регистрация на централизованное тестирование начнется 2 мая и закончится 1 июня. Об этом со ссылкой на начальника главного управления профессионального образования Министерства образования Сергея Касперовича сообщает БЕЛТА.

Чиновник также отметил, порядок вступительной кампании в 2021 году существенных изменений не претерпит. Сама кампания должна начаться уже 16 июня.

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