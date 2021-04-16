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Пьяный могилевчанин угнал Infinity, разбил её и попал на $10 тыс.
Источник материала: ОНТ
В Могилеве парень за одну ночь угнал автомобиль, разбил его и оказался должен владельцу авто порядка $10 тыс. Об этом
Инцидент произошел ночью 10 апреля, когда 27-летний местный житель, возвращаясь домой наткнулся на лежащие на земле ключи от припаркованного неподалеку автомобиля Infiniti G35х. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень, вместо того чтобы попытаться найти владельца авто, решил на нем прокатиться.
Впрочем, далеко горе-угонщику уехать не удалось. Он выехал на проспект Мира и тут же, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб.
Сам угонщик при столкновении не пострадал, чего нельзя сказать об угнанном автомобиле, который не подлежит восстановлению. Так что теперь угонщик должен владельцу авто порядка $10 тыс. Кроме того, по факту угона транспортного средства на могилевчанина было возбуждено уголовное дело.
Фото: Следственный комитет
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В Могилеве парень за одну ночь угнал автомобиль, разбил его и оказался должен владельцу авто порядка $10 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета....
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