Пьяный могилевчанин угнал Infinity, разбил её и попал на $10 тыс.

Источник материала: ОНТ

В Могилеве парень за одну ночь угнал автомобиль, разбил его и оказался должен владельцу авто порядка $10 тыс. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел ночью 10 апреля, когда 27-летний местный житель, возвращаясь домой наткнулся на лежащие на земле ключи от припаркованного неподалеку автомобиля Infiniti G35х. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, парень, вместо того чтобы попытаться найти владельца авто, решил на нем прокатиться.

Впрочем, далеко горе-угонщику уехать не удалось. Он выехал на проспект Мира и тут же, не справившись с управлением, врезался в бетонный столб.

Сам угонщик при столкновении не пострадал, чего нельзя сказать об угнанном автомобиле, который не подлежит восстановлению. Так что теперь угонщик должен владельцу авто порядка $10 тыс. Кроме того, по факту угона транспортного средства на могилевчанина было возбуждено уголовное дело.

Фото: Следственный комитет

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