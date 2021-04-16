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Парень сказал, что обедает с друзьями, но девушка ему не поверила. Посмотрите, что она придумала – это гениально!
Источник материала: ОНТ
Фелиция Бурзотта, пользовательница TikTok, поделилась видео, в котором рассказала, как она узнала о том, что ее парень изменяет ей, пишет
Парень Фелиции как-то сказал, что пойдет на обед с друзьями. Однако девушка сразу начала подозревать его в обмане. Она уже давно считала, что бойфренд что-то скрывает, ведь в последнее время в разговорах он часто упоминал какую-то блондинку.
Фелиция была в другом городе у родителей, когда ее молодой человек собрался на обед с друзьями. Девушка позвонила в кафе, в которое пошел ее бойфренд.
Однако сестры у парня не было, и Фелиция поняла, что он встречается с другой. Кроме того, девушка рассказала, что позже нашла в постели молодого человека накладные ресницы, и после этого она с ним рассталась.
Видео собрало в TikTok более 4 млн просмотров и тысячи комментариев: «Очень жаль, что так получилось. Но ваш поступок был гениальным», «Когда интуиция не подвела», «Девушки всегда понимают, когда им изменяют».
Фото с сайта passion.ru.
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Парень сказал, что обедает с друзьями, но девушка ему не поверила. Посмотрите, что она придумала – это гениально!
Фелиция Бурзотта, пользовательница TikTok, поделилась видео, в котором рассказала, как она узнала о том, что ее парень изменяет ей, пишет ridus.ru. Парень Фелиции как-то...
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