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Нечем дышать: песчаная буря накрыла Пекин

16.04.2021 13:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Нечем дышать: песчаная буря накрыла Пекин

И вновь нечем дышать! Пекин накрыла третья за это год песчаная буря из Монголии. 

В воздухе – пыль и песок, которые затрудняют дыхание, снижена видимость, порывами ветра сносит припаркованные на улице велосипеды. Уровень вредных частиц в воздухе превышает допустимый в четыре раза. Власти рекомендуют жителям не выходить лишний раз на улицу. Первая и самая мощная за последнее десятилетие песчаная буря накрыла Пекин в середине марта. Вторая случилась в конце прошлого месяца.

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И вновь нечем дышать! Пекин накрыла третья за это год песчаная буря из Монголии.  В воздухе – пыль и песок, которые затрудняют дыхание, снижена видимость, порывами...
 
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