|
Нечем дышать: песчаная буря накрыла Пекин
Источник материала: ОНТ
И вновь нечем дышать! Пекин накрыла третья за это год песчаная буря из Монголии.
В воздухе – пыль и песок, которые затрудняют дыхание, снижена видимость, порывами ветра сносит припаркованные на улице велосипеды. Уровень вредных частиц в воздухе превышает допустимый в четыре раза. Власти рекомендуют жителям не выходить лишний раз на улицу. Первая и самая мощная за последнее десятилетие песчаная буря накрыла Пекин в середине марта. Вторая случилась в конце прошлого месяца.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И вновь нечем дышать! Пекин накрыла третья за это год песчаная буря из Монголии. В воздухе – пыль и песок, которые затрудняют дыхание, снижена видимость, порывами...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)