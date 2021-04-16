Нечем дышать: песчаная буря накрыла Пекин

Источник материала: ОНТ

И вновь нечем дышать! Пекин накрыла третья за это год песчаная буря из Монголии.

В воздухе – пыль и песок, которые затрудняют дыхание, снижена видимость, порывами ветра сносит припаркованные на улице велосипеды. Уровень вредных частиц в воздухе превышает допустимый в четыре раза. Власти рекомендуют жителям не выходить лишний раз на улицу. Первая и самая мощная за последнее десятилетие песчаная буря накрыла Пекин в середине марта. Вторая случилась в конце прошлого месяца.

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