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Фестиваль «Пасхальная радость» проходит в Минске
Источник материала: ОНТМинске" class="one-news__figure-img">
К светлому празднику Пасхи – с чистыми мыслями и добрыми делами. Православные держат Великий пост. И уже готовятся к важнейшему для верующих дню. Не первый год в Минске предваряет большой праздник духовный форум – «Пасхальная радость».
На площадке Дворца искусств – участники фестиваля из восьмидесяти приходов. Делятся традициями празднования Пасхи не только белорусы, но и представители православных приходов из России, Украины, Балканских стран. В этом году форум выйдет за рамки только религиозного. В программе масштабный культурный блок для детей и взрослых: концерты, спектакли, интерактивные встречи.
Ещё одна традиция фестиваля – благотворительная акция. Помочь нуждающимся может каждый. Фестиваль продолжится до 25 апреля. Пасху в этом году православный мир отпразднует 2 мая. Неделю до Светлого дня рекомендуется провести в молитвах и с мыслями о духовном.
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К светлому празднику Пасхи – с чистыми мыслями и добрыми делами. Православные держат Великий пост. И уже готовятся к важнейшему для верующих дню. Не первый год в...
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