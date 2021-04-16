Фестиваль «Пасхальная радость» проходит в Минске

Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

К светлому празднику Пасхи – с чистыми мыслями и добрыми делами. Православные держат Великий пост. И уже готовятся к важнейшему для верующих дню. Не первый год в Минске предваряет большой праздник духовный форум – «Пасхальная радость».

На площадке Дворца искусств – участники фестиваля из восьмидесяти приходов. Делятся традициями празднования Пасхи не только белорусы, но и представители православных приходов из России, Украины, Балканских стран. В этом году форум выйдет за рамки только религиозного. В программе масштабный культурный блок для детей и взрослых: концерты, спектакли, интерактивные встречи.

Татьяна Тихонова, руководитель духовно-просветительской программы фестиваля «Пасхальная радость»: «Мы решили затронуть три темы: это Год единства, который объявлен в нашей стране, это память о Великой Отечественной войне, потому что Пасха в этом году очень рядышком с Днем Победы, и собственно пасхальная. У нас каждый день по 4-5 мероприятий, иногда нон-стоп, иногда один коллектив сменяет другой».

Ещё одна традиция фестиваля – благотворительная акция. Помочь нуждающимся может каждый. Фестиваль продолжится до 25 апреля. Пасху в этом году православный мир отпразднует 2 мая. Неделю до Светлого дня рекомендуется провести в молитвах и с мыслями о духовном.

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