Блюда из СССР, которые хочется есть и сейчас. А вы помните пюре с котлетками и оливье?

Источник материала: ОНТ

Многие яства советского общепита стали символом эпохи. Люди, выросшие в СССР, ностальгируют по ним и сейчас. Давайте вспомним, какие блюда пользовались популярностью у советских граждан. Вы не сможете отказаться от них и в наше время!

Макароны по-флотски

Это блюдо – классика советской кухни. Его рецепт появился примерно в 50-е годы. Макароны перемешивали с обжаренным фаршем и луком в пропорции примерно 50/50. Блюдо подавалось практически во всех столовых. Его частенько готовили и дома, ведь оно – простое, вкусное и недорогое.



Фото с сайта vitas1917.livejournal.com

Гороховый суп

Яство было невероятно популярным в советское время. Возможно, из-за бюджетности. Но тот факт, что суп был очень вкусным, никто не станет отрицать. В столовых блюдо часто готовили из специальных брикетов. Для домашнего супа чаще брали сухой горох. Его замачивали на несколько часов, затем варили с добавлением картофеля, обжаренных лука и моркови, копченостей или сала. В тарелку с гороховым супом клали гренки.



Фото с сайта ej-ka.net

Котлеты с картофельным пюре

Это, можно сказать, коронное блюдо советской эпохи. Многие сохранили яркие воспоминания из детского сада или столовых тех времен. Котлеты подавались с картофельным пюре и солеными бочковыми огурцами. Было очень вкусно! Секрет советских котлет прост – фарш и хлеб нужно взять примерно в одинаковых пропорциях, к ним добавить пару крупных луковиц, яйцо и соль. Картофельное пюре в столовых и детских садах готовили на воде. Дома хозяйки, как правило, вместо воды добавляли в блюдо молоко. Сливочное масло было дефицитным продуктом в то время, поэтому попадало в пюре не всегда.



Фото с сайта tveda.ru

Оливье

В советское время кушанье было очень популярным. Для его приготовления брали простые и доступные продукты – вареная колбаса, морковь, картофель, яйца, соленые огурцы, лук, консервированный горошек. Заправлялось блюдо магазинным майонезом «Провансаль». Удивительно, но в таком составе салат стал известен на весь мир. Однако называется он в других странах «Русский».



Фото: gastronom.ru

Гуляш

Блюдо подавалось во всех советских столовых. Оно всегда было вкусным, несмотря на не самое лучшее мясо в составе. Для приготовления гуляша, как правило, подходило любое мясо – от обрезков с костей до вырезки. Его тушили с луком, а затем добавляли подливу из томатной пасты и муки. В качестве приправы использовался лавровый лист.



Фото с сайта liveinternet.ru

Селедка под «шубой»

Салат частенько употребляли в качестве закуски под спиртное. В его составе обязательны сельдь, лук, картофель, морковь и свекла. Иногда в салат добавляли яблоко, вареное яйцо или плавленый сырок. Все ингредиенты нарезались кубиками – иногда овощи натирали на крупной терке – выкладывались слоями, каждый из которых обильно смазывался майонезом.



Фото с сайта chefmarket.ru

Рыба под маринадом

В советское время один раз в неделю в столовых устраивали рыбный день, в который хитовым блюдом была рыба под маринадом – жареный минтай под слоем моркови и лука в томатном соусе. Надо сказать, что блюдо до сих пор готовят многие хозяйки, ведь таким способом любая, даже очень сухая, рыба становится нежной и сочной.



Фото с сайта cook-s.ru

Компот из сухофруктов

Наверное, многие помнят вкусный, сладкий компот из сухофруктов, который в граненых стаканах давали в детском саду, школе или советских столовых в конце обеда. Готовился он просто. Сухофрукты – яблоки, груши, сливы, урюк – заливались холодной водой, добавлялся сахар. Компот варился около часа. Пить его можно было как горячим, так и холодным.



Фото с сайта freecity.lv

Главное фото с сайта gornovosti.ru.

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