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Немцы анонсировали выход нового Maybach X223 с мотором V12

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Новый Maybach S-Class X223 уже поступил в продажу, а первые покупатели флагманского седана уже получили ключи от машины. Но есть определенная категория клиентов, которые ждали немного другой модели. И вот в сети появился тизер этой «другой модели». 

Напомним, отличить роскошный седан от базового S-Class можно по задней стойке, где появилось окошко. Там же привлекает внимание и логотип Maybach. Кстати, бренду Maybach исполняется 100 лет, о чем скромно напомнила пресс-служба Daimler.

Впрочем, самый главный элемент на тизере — это шильдик на передней колесной арке. Там мы видим волшебный логотип V12, а это значит, скоро на рынок выйдет роскошный седан с 6-литровым twin-turbo. На данный момент клиентам доступен Maybach только со скромным 4-литровым twin-turbo V8.

Уже не секрет, что 6-литровый двигатель Daimler находится в конце своего жизненного пути. Скоро он навсегда покинет рынок без прямого наследника с 12 цилиндрами. Характеристики мотора для нового Maybach S-Class держатся в секрете. Ожидается, что модель будет обозначаться как S650 и получит отдачу более 600 л. с. Коробка передач — 9АКП (как и у X223 с V8).

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Новый Maybach S-Class X223 уже поступил в продажу, а первые покупатели флагманского седана уже получили ключи от машины. Но есть определенная категория клиентов, которые...
 
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