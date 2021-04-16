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Депутаты приняли поправки в законы по вопросам нацбезопасности. Силовики смогут получать личные данные без письменного согласия

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», сообщает БЕЛТА.

Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства, правовых и организационных основ деятельности органов внутренних дел, условий и пределов применения физической силы, специальных средств, боевой и специальной техники, применения и использования оружия военнослужащими внутренних войск, сотрудниками органов пограничной службы, органа государственной охраны и органов государственной безопасности.

Сам законопроект предлагает отнести органы внутренних дел к военизированным организациям, закрепить основания и пределы ограничения гласности реализации функций органов внутренних дел, создать подразделения по противодействию киберпреступности и межтерриториальные подразделения по гражданству и миграции, усовершенствовать основания и порядок применения специальных средств, боевой и специальной техники, использования оружия.

Кроме того, документом предлагается наделить органы внутренних дел правами на безвозмездное получение без письменного согласия физических лиц сведений из информационных систем, в том числе содержащих персональные данные.

 
 
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Сегодня депутаты на заседании пятой сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва приняли во втором чтении законопроект «Об...
 
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