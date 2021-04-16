Great Wall готовит к запуску интересный электрокар

Источник материала: Onliner

В 2018 году компания Great Wall объявила о запуске бренда ORA, под которым будут выпускаться недорогие электрокары. А вот и одна из первых «ласточек» — электрический лифтбэк Haomao.





Пропорции кузова отдаленно напоминают модели Porsche (особенно первое поколение Panamera). Все это приправлено округлым ретродизайном в задней части. У ORA Haomao двухцветный кузов и интересный рисунок колесных дисков (тоже двухцветных). Дверные ручки спрятаны в угоду аэродинамике.





Двери лишены рамок, а заднее стекло перерастает в гигантскую стеклянную панель крыши. Впрочем, серийная версия данной модели будет немного проще. Официальная премьера Haomao пройдет до конца этого месяца. Когда машина появится в продаже, неясно. Но это уже точно предсерийный электрокар.



















