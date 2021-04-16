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Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Источник материала: Onliner
В 2018 году компания Great Wall объявила о запуске бренда ORA, под которым будут выпускаться недорогие электрокары. А вот и одна из первых «ласточек» — электрический лифтбэк Haomao.
Пропорции кузова отдаленно напоминают модели Porsche (особенно первое поколение Panamera). Все это приправлено округлым ретродизайном в задней части. У ORA Haomao двухцветный кузов и интересный рисунок колесных дисков (тоже двухцветных). Дверные ручки спрятаны в угоду аэродинамике.
Двери лишены рамок, а заднее стекло перерастает в гигантскую стеклянную панель крыши. Впрочем, серийная версия данной модели будет немного проще. Официальная премьера Haomao пройдет до конца этого месяца. Когда машина появится в продаже, неясно. Но это уже точно предсерийный электрокар.
коричневый, лифтбэк, бензин 4.8 л, автоматическая, полный привод
серый, лифтбэк, бензин 4.8 л, автоматическая, полный привод
серебристый, лифтбэк, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
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В 2018 году компания Great Wall объявила о запуске бренда ORA, под которым будут выпускаться недорогие электрокары. А вот и одна из первых «ласточек» — электрический...
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