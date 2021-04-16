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Great Wall готовит к запуску интересный электрокар

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В 2018 году компания Great Wall объявила о запуске бренда ORA, под которым будут выпускаться недорогие электрокары. А вот и одна из первых «ласточек» — электрический лифтбэк Haomao.

Great Wall готовит к запуску интересный электрокар

Пропорции кузова отдаленно напоминают модели Porsche (особенно первое поколение Panamera). Все это приправлено округлым ретродизайном в задней части. У ORA Haomao двухцветный кузов и интересный рисунок колесных дисков (тоже двухцветных). Дверные ручки спрятаны в угоду аэродинамике.

Great Wall готовит к запуску интересный электрокар

Двери лишены рамок, а заднее стекло перерастает в гигантскую стеклянную панель крыши. Впрочем, серийная версия данной модели будет немного проще. Официальная премьера Haomao пройдет до конца этого месяца. Когда машина появится в продаже, неясно. Но это уже точно предсерийный электрокар.

Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Great Wall готовит к запуску интересный электрокар
Porsche Panamera I turbo (Porsche Approved), 2012 г.в., 115 000 км
коричневый, лифтбэк, бензин 4.8 л, автоматическая, полный привод
77 057 р.
29 500$ / 24 650€
Porsche Panamera I 4S, 2010 г.в., 110 000 км
серый, лифтбэк, бензин 4.8 л, автоматическая, полный привод
57 466 р.
22 000$ / 18 383€
Porsche Panamera I Рестайлинг, 2013 г.в., 106 500 км
серебристый, лифтбэк, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
116 238 р.
44 500$ / 37 184€
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В 2018 году компания Great Wall объявила о запуске бренда ORA, под которым будут выпускаться недорогие электрокары. А вот и одна из первых «ласточек» — электрический...
 
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