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Судьям и правоохранителям упростили экзамены на адвоката, а остальные адвокаты смогут работать только в консультациях

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», сообщает БЕЛТА. «Документом предусматривается совершенствование организации работы адвокатов», — сообщают депутаты.

Что подразумевают изменения? Теперь, чтобы стать адвокатом, не нужен трехлетний стаж работы по специальности. Для сдачи квалификационного экзамена введут упрощенный порядок для бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов. При этом кандидатуры будущих адвокатов должны быть представлены руководителями соответствующих ведомств. Им хватит и полугода стажировки.

Также предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации адвокатов, чтобы определить, имеют ли они право работать.

Кроме того, законопроект упраздняет деятельность адвокатов, работающих в адвокатских бюро и индивидуально. Теперь только через юридические консультации и никак иначе.

В Министерстве юстиции считают, что это «позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи».

(будет дополнено)

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Сегодня депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», сообщает...
 
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