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Судьям и правоохранителям упростили экзамены на адвоката, а остальные адвокаты смогут работать только в консультациях
Источник материала: Onliner
Сегодня депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности», сообщает
Что подразумевают изменения? Теперь, чтобы стать адвокатом, не нужен трехлетний стаж работы по специальности. Для сдачи квалификационного экзамена введут упрощенный порядок для бывших судей, прокуроров и других работников правоохранительных органов. При этом кандидатуры будущих адвокатов должны быть представлены руководителями соответствующих ведомств. Им хватит и полугода стажировки.
Также предлагается проводить очередные и внеочередные аттестации адвокатов, чтобы определить, имеют ли они право работать.
Кроме того, законопроект упраздняет деятельность адвокатов, работающих в адвокатских бюро и индивидуально. Теперь только через юридические консультации и никак иначе.
В Министерстве юстиции считают, что это «позволит обеспечить создание равных условий осуществления адвокатской деятельности для всех адвокатов, укрепление единого статуса адвоката, а также оказание на должном уровне юридической помощи».
(будет дополнено)
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