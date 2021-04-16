Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы

Источник материала: Onliner

Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно с 2 мая по 1 июня. Само ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году изменяется схема регистрации абитуриентов. Подробнее — в материале.

«Планируется принять около 54,9 тыс. человек в 50 учреждений высшего образования. Контрольные цифры согласованы, утверждены и доведены до заинтересованных до 1 апреля на сайтах учреждений образования и других каналов информирования. Прием будет осуществляться более чем на 320 специальностей на уровне высшего образования. Контрольные цифры сформированы с учетом потребностей рынка труда. Также 110 учреждений среднего специального образования (колледжи, в том числе 9 частных) и еще 83 филиала вузов, которые ведут подготовку на данной ступени образования, примут в этом году 39,6 тыс. ребят на обучение» — сообщает БЕЛТА.





Регистрация на ЦТ

1. При регистрации абитуриент, как и раньше, подает заявление, где указывает выбранные им предметы (не более 4) на русском или белорусском языке. Формы заявления, а также инструкция по заполнению заявления размещены на сайте РИКЗ.

2. Подать заявление в период с 2 мая по 1 июня можно двумя способами:

Заполнив электронную форму на сайте РИКЗ.

РИКЗ. Посетив один из пунктов регистрации (имея при себе документ, удостоверяющий личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации размещены на сайте www.rikc.by.

3. Пункт регистрации не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента отправит на адрес электронной почты абитуриента номер лицевого счета, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготников).

Стоимость сдачи одного предмета — 2,9 рубля.

Для совершения платежа необходимо воспользоваться «Системой „Расчет“» (ЕРИП) — далее выбрать «Общереспубликанские» — «Образование и развитие» — «РИКЗ» — «Централизованное тестирование»;

4. После оплаты абитуриент должен встать на электронную очередь в пункте регистрации, где ему определят дату и время посещения заведения.

5. В установленную дату и время лично забрать в пункте регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а). У абитуриента при себе должен быть документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

6. Процесс регистрации считается завершенным только после получения пропуска(-ов). На пропуске должна быть печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта и указан регистрационный номер.

График ЦТ:

16 июня — белорусский язык;

18 и 19 июня — русский язык;

21 июня — обществоведение

23 и 24 июня — математика;

26 июня – биология;

28 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);

30 июня — химия;

2 июля — физика;

4 июля — история Беларуси;

6 июля — география;

8 июля — всемирная история (новейшее время).

Начало всех тестов ЦТ-2021 в 11:00.





Минимальные баллы ЦТ-2021:

«Белорусский язык» или «Русский язык»

10 баллов — для специальностей всех профилей, кроме филологического

25 баллов — для специальностей филологического профиля.

По 1-му профильному предмету:

20 баллов — «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».

25 баллов — «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

По 2-му профильному предмету:

10 баллов — «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».

15 баллов — «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

В 2020 году (информации на 2021 год пока нет) абитуриентов с 7 баллами по предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки» набирали при поступлении в вузы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также на военные факультеты гражданских вузов и при поступлении на группы специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».





Сроки выдачи сертификатов ЦТ-2021:

в основные дни — с 16 июля,

в резервные дни — с 23 июля.

Информацию о результатах ЦТ можно получить на сайте РИКЗ. Но самым популярным способом был SMS-запрос на номер 5050. Главное преимущество этого способа: с его помощью вы сможете узнать свой результат быстрее почти на сутки, чем на сайте РИКЗ. Услуга платная.

Стоимость отправки SMS-запроса в 2020-м:

для абонентов A1 — 2,5 рубля;

для абонентов A1 — 2,5 рубля; life:) — 2,5 рубля;

МТС — 2,08 рубля.

Сертификаты выдаются только в обмен на зарегистрированный пропуск с отметкой «Централизованное тестирование прошел (прошла)» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым проходил ЦТ и номер которого будет указан в сертификате.

Напоминаем, что по результатам ЦТ можно будет поступить в ряд российских вузов и ссузов.