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Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы
Источник материала: Onliner
Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно с 2 мая по 1 июня. Само ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году изменяется схема регистрации абитуриентов. Подробнее — в материале.
«Планируется принять около 54,9 тыс. человек в 50 учреждений высшего образования. Контрольные цифры согласованы, утверждены и доведены до заинтересованных до 1 апреля на сайтах учреждений образования и других каналов информирования. Прием будет осуществляться более чем на 320 специальностей на уровне высшего образования. Контрольные цифры сформированы с учетом потребностей рынка труда. Также 110 учреждений среднего специального образования (колледжи, в том числе 9 частных) и еще 83 филиала вузов, которые ведут подготовку на данной ступени образования, примут в этом году 39,6 тыс. ребят на обучение» —
Регистрация на ЦТ
1. При регистрации абитуриент, как и раньше, подает заявление, где указывает выбранные им предметы (не более 4) на русском или белорусском языке.
2. Подать заявление в период с 2 мая по 1 июня можно двумя способами:
3. Пункт регистрации не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента отправит на адрес электронной почты абитуриента номер лицевого счета, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготников).
Стоимость сдачи одного предмета — 2,9 рубля.
Для совершения платежа необходимо воспользоваться «Системой „Расчет“» (ЕРИП) — далее выбрать «Общереспубликанские» — «Образование и развитие» — «РИКЗ» — «Централизованное тестирование»;
4. После оплаты абитуриент должен встать на электронную очередь в пункте регистрации, где ему определят дату и время посещения заведения.
5. В установленную дату и время лично забрать в пункте регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а). У абитуриента при себе должен быть документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.
6. Процесс регистрации считается завершенным только после получения пропуска(-ов). На пропуске должна быть печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта и указан регистрационный номер.
График ЦТ:
Начало всех тестов ЦТ-2021 в 11:00.
Минимальные баллы ЦТ-2021:
«Белорусский язык» или «Русский язык»
По 1-му профильному предмету:
По 2-му профильному предмету:
В 2020 году (информации на 2021 год пока нет) абитуриентов с 7 баллами по предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки» набирали при поступлении в вузы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также на военные факультеты гражданских вузов и при поступлении на группы специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».
Сроки выдачи сертификатов ЦТ-2021:
Информацию о результатах ЦТ можно получить на
Стоимость отправки SMS-запроса в 2020-м:
Сертификаты выдаются только в обмен на зарегистрированный пропуск с отметкой «Централизованное тестирование прошел (прошла)» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым проходил ЦТ и номер которого будет указан в сертификате.
Напоминаем, что по результатам ЦТ можно будет поступить в ряд российских вузов и ссузов.
горный, материал рамы: алюминий, колеса 29", вилка амортизационная с ходом 100 мм, трансмиссия 21 скор., тормоза дисковый механический + дисковый механический
городской, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка жесткая, трансмиссия 16 скор., тормоза дисковый гидравлический + дисковый гидравлический
гибридный, материал рамы: алюминий, колеса 28", вилка амортизационная с ходом 60 мм, трансмиссия 24 скор., тормоза ободной механический + ободной механический, вес 13.4 кг
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Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно с 2 мая по 1 июня. Само ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. В связи...
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