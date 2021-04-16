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Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно с 2 мая по 1 июня. Само ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. В связи с эпидемиологической обстановкой в 2021 году изменяется схема регистрации абитуриентов. Подробнее — в материале.

«Планируется принять около 54,9 тыс. человек в 50 учреждений высшего образования. Контрольные цифры согласованы, утверждены и доведены до заинтересованных до 1 апреля на сайтах учреждений образования и других каналов информирования. Прием будет осуществляться более чем на 320 специальностей на уровне высшего образования. Контрольные цифры сформированы с учетом потребностей рынка труда. Также 110 учреждений среднего специального образования (колледжи, в том числе 9 частных) и еще 83 филиала вузов, которые ведут подготовку на данной ступени образования, примут в этом году 39,6 тыс. ребят на обучение»сообщает БЕЛТА.

Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы

 Регистрация на ЦТ

1. При регистрации абитуриент, как и раньше, подает заявление, где указывает выбранные им предметы (не более 4) на русском или белорусском языке. Формы заявления, а также инструкция по заполнению заявления размещены на сайте РИКЗ.

2. Подать заявление в период с 2 мая по 1 июня можно двумя способами:

  • Заполнив электронную форму на сайте РИКЗ.
  • Посетив один из пунктов регистрации (имея при себе документ, удостоверяющий личность). Адреса, телефоны, график работы пунктов регистрации размещены на сайте www.rikc.by.

3. Пункт регистрации не позднее одного рабочего дня с момента получения заявления от абитуриента отправит на адрес электронной почты абитуриента номер лицевого счета, который будет необходим для внесения платы за прием и оформление документов для участия в ЦТ (кроме льготников).

Стоимость сдачи одного предмета — 2,9 рубля.

Для совершения платежа необходимо воспользоваться «Системой „Расчет“» (ЕРИП) — далее выбрать «Общереспубликанские» — «Образование и развитие» — «РИКЗ» — «Централизованное тестирование»;

4. После оплаты абитуриент должен встать на электронную очередь в пункте регистрации, где ему определят дату и время посещения заведения.

5. В установленную дату и время лично забрать в пункте регистрации, куда он выслал свое заявление, пропуск(-а). У абитуриента при себе должен быть документ, удостоверяющий личность (паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца), или справка, выдаваемая в случае утраты (хищения) документа, удостоверяющего личность.

6. Процесс регистрации считается завершенным только после получения пропуска(-ов). На пропуске должна быть печать учреждения, определенного пунктом регистрации на ЦТ, подпись уполномоченного представителя пункта и указан регистрационный номер.

График ЦТ:

  •  16 июня — белорусский язык;
  • 18 и 19 июня — русский язык;
  • 21 июня — обществоведение
  • 23 и 24 июня — математика;
  • 26 июня – биология;
  • 28 июня — иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский);
  • 30 июня — химия;
  • 2 июля — физика;
  • 4 июля — история Беларуси;
  • 6 июля — география;
  • 8 июля — всемирная история (новейшее время).

Начало всех тестов ЦТ-2021 в 11:00.

Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы

Минимальные баллы ЦТ-2021:

 «Белорусский язык» или «Русский язык»

  • 10 баллов — для специальностей всех профилей, кроме филологического
  • 25 баллов — для специальностей филологического профиля.

По 1-му профильному предмету:

  • 20 баллов — «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».
  • 25 баллов — «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

По 2-му профильному предмету:

  • 10 баллов — «Математика», «Физика», «Химия», «Биология».
  • 15 баллов — «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «География», «Иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)».

В 2020 году (информации на 2021 год пока нет) абитуриентов с 7 баллами по предметам «Белорусский язык», «Русский язык», «Математика», «Физика», «Химия», «Биология», «История Беларуси», «Всемирная история (новейшее время)», «Обществоведение», «География», «Иностранные языки» набирали при  поступлении в вузы Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь и Государственного пограничного комитета Республики Беларусь, а также на военные факультеты гражданских вузов и при поступлении на группы специальностей «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия».

Все, что нужно знать о ЦТ-2021: новая регистрация, график, сроки, стоимость, проходные баллы

Сроки выдачи сертификатов ЦТ-2021:

  • в основные дни — с 16 июля,
  • в резервные дни — с 23 июля.

Информацию о результатах ЦТ можно получить на сайте РИКЗ. Но самым популярным способом был SMS-запрос на номер 5050. Главное преимущество этого способа: с его помощью вы сможете узнать свой результат быстрее почти на сутки, чем на сайте РИКЗ. Услуга платная.

Стоимость отправки SMS-запроса в 2020-м:

  •  для абонентов A1 — 2,5 рубля;
  • life:) — 2,5 рубля;
  •  МТС — 2,08 рубля.

Сертификаты выдаются только в обмен на зарегистрированный пропуск с отметкой «Централизованное тестирование прошел (прошла)» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с которым проходил ЦТ и номер которого будет указан в сертификате.

Напоминаем, что по результатам ЦТ можно будет поступить в ряд российских вузов и ссузов.


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Зарегистрироваться на централизованное тестирование можно с 2 мая по 1 июня. Само ЦТ начнется 16 июня, как обычно, тестом по белорусскому языку. В связи...
 
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