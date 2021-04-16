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Депутаты приняли проекты законов о противодействии нацизму и экстремизму

16.04.2021 13:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Депутаты приняли во втором (окончательном) чтении проекты законов «О недопущении реабилитации нацизма» и «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Об этом сообщает пресс-служба Палаты представителей Национального собрания.

Ранее силовики и прокуратура значительно ужесточить законодательство в вопросах, касающихся экстремизма и того, что под ним подразумевается.

(будет дополнено)

 
 
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Депутаты приняли во втором (окончательном) чтении проекты законов «О недопущении реабилитации нацизма» и «Об изменении законов по вопросам противодействия...
 
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