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На выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара

16.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут ослабленные курсы европейской и американской валют.

На выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара

По итогам сегодняшних торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:

  • евро — 3,1082 белорусского рубля (-,0178 пункта);
  • доллар — 2,5965 белорусского рубля (-0,0156 пункта);
  • российский рубль — 3,4363 белорусского рубля за 100 российских (+0,0344 пункта).

 

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На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут ослабленные курсы европейской и американской валют.
 
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