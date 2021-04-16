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На выходных в Беларуси будут ослабленные курсы евро и доллара
Источник материала: Навiны
На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут ослабленные курсы европейской и американской валют.
По итогам сегодняшних торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих позициях:
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На предстоящих выходных в белорусских обменниках будут ослабленные курсы европейской и американской валют.
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