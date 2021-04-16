Гандбольная сборная провела матч без формы. Что случилось?

На это обратил внимание журналист Александр Абдулхаков, который ранее писал о гандболе. Он сильно удивился прикиду сборниц и разнес его в своем Facebook:





«Помню времена, когда товарищеские матчи женской сборной страны начинались в 10 утра в воскресенье в Стайках на тренировочной площадке. Но даже тогда не помню, чтобы у команды не было игровой формы. Тренировочные майки без номеров, хорошо хоть одинаковые. А дальше, как видно, кто на что горазд – шорты, леггинсы. Видимо, у кого что было. Это какой-то колхоз».





14 апреля соперницы снова встретились – теперь беларуски выиграли 29:21. На этот раз их форма уже была на месте – и майки, и шорты.





Журналисты гандбольного портала «Быстрый центр» обратились с вопросом о форме к тренеру сборной Александру Сытько, выполняющему функции главного тренера после скоропостижной смерти Томаша Чатера, у которого был помощником.





Сытько ответил довольно оригинально: «Кто-то уже назвал нас колхозом... Я исходил из определенной целесообразности. Речь о, скажем так, нюансах стирки. Ведь вылет в Черногорию у нас в четверг».





Удивительная логика – ведь если коуч был озабочен чистотой формы к моменту посадки в самолет, то играть в тренировочном комплекте стоило второй матч, а не первый. Да и неужели бы форма не высохла и между матчами (было около 20 часов)?





Задали тренеру и вопрос о составе – в нем перед матчами плей-офф квалификации ЧМ отсутствуют не последние игроки: полусредняя Карина Ежикова, разыгрывающая Валентина Нестерук и линейная Виктория Шамановская.





При этом первые две подписались за честные выборы, а вместе с третьей еще и снялись в ролике против насилия в августе. Также не было Ежиковой и Нестерук и в групповом этапе отбора.





Сытько и тут удивил – признал, что не общался перед сбором с двумя из трех гандболисток! Позвонил он лишь Нестерук, которая ранее неоднократно заявляла, что с ней никто из сборной не связывается, но при этом называют причиной невызова якобы не те кондиции.





Сейчас гандболистка, не так давно ставшая мамой, подтвердила факт звонка от Сытько, однако указала на его несвоевременность: «Тренер позвонил, спросил про мою форму, предложил приехать в сборную. Но оставалось уже очень мало времени, чтобы организовать поездку с маленьким ребенком, это было нереально.





Если честно, я даже не ожидала [предложения], потому что в течение года со мной вообще никто не связывался».





С Ежиковой и Шамановской же общался зампред федерации Иван Семененя – от него Сытько и узнал, что гандболистки не приедут на сбор, добавив, что причин не уточнял.





На прямой вопрос журналиста «Быстрого центра», нормально ли, что три лидера сборной без травм, не приезжают на матчи, тренер перевел тему на политику и заявил, что она ни при чем:





«Те, кто посчитал нужным приехать и помочь сборной, здесь. Я человек аполитичный. Когда-то во время Олимпийских игр даже войны останавливались. Может, от этого и стоит оттолкнуться? Хотя каждый должен поступать так, как ему диктует внутреннее состояние. Гражданская позиция игрока не влияет на то, вызову я его в сборную или нет».





При этом свою позицию Сытько уже давно выразил – его подпись есть под провластным письмом. Хотя стоит отметить, что после смерти Чатера в тренерский штаб вернулась и подписантка письма за честные выборы Наталья Петракова, которой ранее не продлили контракт.





Что касается выхода на ЧМ, то на него рассчитывать не стоит. И это не наше представление (хотя черногорки по всем раскладам безусловные фаворитки противостояния, намеченного на 16 и 20 апреля), а Сытько – он прямо заявил:





«Договорились с украинцами, чтобы игра оставалась нашим маленьким секретом. У них немного шансов против Швеции, у нас – против Черногории».





Что ж, отличная мотивация для команды!