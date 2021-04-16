



Лукашенко и Мишустин, архивное фото





В ходе встречи с Лукашенко в Минске Мишустин отметил, что "необходимо сегодня посмотреть, как можно интегрировать наши системы".





"Это должно быть выгодно, а ни в коем случае не быть каким-то поглощением", - уверяет российский премьер.





Как сообщалось ранее, именно дорожная карта по "унификации" налоговых систем Беларуси и РФ оказалась неприемлемой для беларуских властей в конце 2019 года, поскольку это и есть частичная потеря суверенитета.



